Saldrá a la luz toda la verdad: nueva ley en EE.UU obligará a desclasificar los archivos de Ovnis

Ese hálito de misterio y secretismo que siempre ha tenido la información relacionada con los Ovnis, tiene sus días contados, por los menos en Estados Unidos, gracias a una nueva ley que dispone sacar a la luz todos los documentos relacionados con seres del espacio.

Testimonios de hombres que aseguran haber sido succionados por una nave con seres de otro planeta, criaturas extrañas vistas en campos oscuros y naves supuestamente espaciales volando por nuestros cielos, sin ninguna explicación, son solo algunas de las evidencias que han quedado registradas de presuntos extraterrestres. Son calificados como Objetos Voladores No Identificados (Ovnis) y muchos están bajo un secreto al que sólo tiene acceso un puñado de personas en el mundo.

El término Ovni ha evolucionado hacia otro más específico llamado FANI o UAP (fenómenos anómalos no identificados), que tiene la intención de incorporar a los extraños eventos, que parecen de otro planeta, que no involucran naves espaciales, sino seres extraños de un origen desconocido.

Algunos de los archivos de Ovnis o FANIs se han revelado en los últimos tres años. Sin embargo, las pruebas de la presencia extraterrestre en nuestro planeta todavía no son certeras, a pesar del testimonio del exoficial de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, David Grusch, quien declaró bajo juramento en la Cámara de Representantes EE.UU, que organizaciones públicas norteamericanas tenían evidencia biológica y tecnológica no humana.

La llave de los secretos: “Ley de Transparencia UAP”

Este testimonio, combinado con la enorme cantidad de videos de fenómenos extraños que hay en Internet, fue lo que motivó al congresista de Tennessee, Tim Burchett, del Partido Republicano, a introducir un proyecto llamado “Ley de Transparencia UAP”, que obligará a las organizaciones gubernamentales del Pentágono a revelar las evidencias sobre las FANI.

Para el legislador se hace insostenible que las instituciones gubernamentales constantemente nieguen las existencia de estos fenómenos, pero a la par se van revelando una gran cantidad de material que apunta en el sentido contrario.

En una entrevista con Fox News, Burchett se queja de que organizaciones militares de los Estados Unidos “pasan todo este tiempo diciéndonos que no existen y luego liberan los archivos”.

“Este proyecto de ley no se trata sólo de encontrar hombrecitos verdes o platillos voladores, sino de obligar al Pentágono y a las agencias federales a ser transparentes con el pueblo estadounidense. Estoy harto de escuchar a los burócratas decirme que estas cosas no existen mientras hemos gastado millones de dólares de los contribuyentes en estudiarlas durante décadas”, expresó el congresista según reseña de The Byte.