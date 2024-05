Descubren un evento astronómico que Albert Einstein había predicho hace más de 100 años

Albert Einstein y su teoría general de la relatividad tienen conceptos de la gravedad que hoy son esenciales para la física, y para comprender nuestra existencia. +

PUBLICIDAD

Muchas de las cosas que propuso el científico alemán se han confirmado años después de que las teorizara, sin embargo, habían algunas que era más complejo de certificar debido a que planteaba situaciones que ocurren a miles de millones de años luz de distancia de la Tierra.

Uno de ellos son los agujeros negros. Einstein propuso su existencia en una época en la que los telescopios no alcanzaban a confirmar si realmente existían. Apenas en 2022 fue que se pudo fotografiar el de la Vía Láctea, aunque desde hace décadas ya se habían detectado varios en otras regiones del Universo.

Pero Einstein no sólo los teorizó, sino que además detalló algunas de las características que debían tener según los cálculos que realizaba. Dentro de sus conceptos y elementos, el físico alemán dijo que los agujeros negros tenían que tener una zona a la que llaman región de caída.

No era fácil detectarla, ya que esta zona se encuentra cerca de la profundidad de los agujeros negros desde donde ni la luz escapa. Pero un estudio científico ha logrado encontrarla con el uso de las herramientas de rayos x de telescopios terrestres.

“Hemos estado ignorando esta región porque no teníamos los datos”, dijo el científico investigador Andrew Mummery, autor principal del estudio publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. “Pero ahora que lo sabemos, no podríamos explicarlo de otra manera”, añadió, según reseña CNN.

Para poder detectar esta región de caída, los científicos usaron telescopios capaces de detectar rayos X. Detectaron la también llamada región de inmersión en un agujero negro llamado MAXI J1820+070, situado a 10.000 años luz de la Tierra.

PUBLICIDAD

“Salimos a buscar este específicamente; ese fue siempre el plan. Hemos discutido durante mucho tiempo sobre si algún día podríamos encontrarlo. La gente decía que sería imposible, por lo que confirmar que existe es realmente emocionante”, añadió Mummery.

“Alrededor de estos agujeros negros hay grandes discos de material en órbita. La mayor parte es estable, lo que significa que puede fluir felizmente. Es como un río, mientras que la región que se hunde es como el borde de una cascada: todo tu soporte se ha ido y simplemente te estás estrellando de cabeza. La mayor parte de lo que se puede ver es el río, pero hay una pequeña región al final, que es básicamente lo que encontramos”, sostuvo el experto que lideró la investigación.