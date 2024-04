La NASA acusa que China planea una base militar secreta en la Luna: ¿Cuáles serían sus consecuencias?

Desde hace ya varias décadas que China demostró su interés por ser parte de la carrera espacial. Actualmente se le considera una potencia en el rubro, gracias a hitos como su primer satélite, Dong Fang Hong I, en 1970, o la misión Chang’e 4, que realizó el primer alunizaje en el lado oscuro del satélite en 2019. En adición, es sabido que la nación asiática construyó su propia estación espacial, llamada Tiangong, que comenzó a ensamblarse en órbita en 2021. ¿El problema? El resto de los hito que, según la NASA, la Administración Espacial Nacional China (CNSA) ha estado ocultando.

Y es que el jefe de la agencia espacial estadounidense, Bill Nelson, lanzó una advertencia sobre el crecimiento acelerado y encubierto del programa espacial chino, afirmando que combina operaciones militares con sus iniciativas civiles.

Bill Nelson, administrador de la NASA (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

¿Qué está ocurriendo entre China y la NASA?

En el marco de su declaración ante la comisión de gastos de la Cámara de Representantes en Washington, Nelson expresó preocupaciones sobre la naturaleza de los avances de China en el espacio, área en la que “ha realizado progresos extraordinarios en los últimos 10 años , pero son muy, pero muy secretos”, indicó.

“Creemos que gran parte de su llamado programa espacial civil es un programa militar. (...) Yo esperaría que China, el Programa Espacial Chino, entrara en razón y entendiera que el espacio civil es para usos pacíficos. Pero no hemos visto que China lo demuestre”, dijo Nelson.

De acuerdo a la NASA, China ha hecho avances significativos en la última década, duplicando su número de satélites en órbita desde 2019, por lo que actualmente contaría con 499. Además, ya completó su estación espacial Tiangong y está planificando misiones tripuladas a la Luna y la construcción de una base lunar.

Mientras tanto, Estados Unidos tiene como objetivo enviar astronautas a la Luna en 2026 con la misión Artemis 3, cinco años antes del plan chino para 2030. Al respecto, Nelson mencionó la importancia de una competencia espacial “en términos pacíficos” y lamentó la ausencia de China en los Acuerdos de Artemis.

No obstante, también manifestó la posibilidad de que China, al llegar primero a la Luna, pueda reclamar terreno como su territorio. “Mi preocupación es que, si China llega primero, de repente diga, okay, este es nuestro territorio, ustedes se quedan afuera. (...) Nos corresponde a nosotros llegar primeros y utilizar nuestros esfuerzos de investigación con fines pacíficos“, sentenció Nelson. Y agregó: “China realmente ha invertido un montón de dinero en ello (...) Pienso que simplemente es mejor que no bajemos la guardia”.

Con todo, lo cierto es que tras estas informaciones la NASA continuará viendo los avances chinos con cautela, y tal vez derive en la necesidad urgente de que Estados Unidos adelante sus propios proyectos lunares para evitar un problema mayor. “Estamos en una carrera”, reafirmó el jefe de la administración espacial estadounidense.