Elon Musk y SpaceX dicen basta: Starlink se apaga en Sudán, Zimbabue y Sudáfrica

El primer lanzamiento de satélites de Starlink por parte de SpaceX ocurrió el 24 de mayo de 2019, y desde entonces se transformó en una innovadora propuesta para proporcionar acceso a internet de alta velocidad a usuarios en todo el mundo, sobre todo cuando hablamos de lugares remotos o rurales en los que la conectividad prácticamente no existe. Su funcionamiento se basa en una constelación de miles de satélites pequeños ubicados en la órbita baja de la Tierra, y constantemente se lanzan más para así expandir esta red a nivel global, o al menos en casi todas partes. Y es que recientemente se dio a conocer que una parte de la población ya no tendrá acceso a este servicio.

En los hogares, la instalación de Starlink es relativamente simple: los usuarios sólo necesitan una antena pequeña y un terminal para conectarse a los satélites. Pero, ¿qué pasa cuando alguien se conecta sin pagar?

Elon Musk - Starlink La empresa subsidiaria de SpaceX busca proporcionar internet satelital a los lugares más remotos del planeta.

Starlink toma medidas en países de África

Según reveló The Wall Street Journal, la empresa comandada por Elon Musk está en campaña de tomar medidas contra el llamado “mercado negro”; conexiones no autorizadas de su servicio de internet satelital Starlink en países que no cuentan con aprobación regulatoria. Y es que este uso indebido ha llegado al nivel de permitir que unidades militares y milicias en regiones conflictivas como Sudán y Ucrania logren acceder al servicio, eludiendo restricciones locales.

Y las respuestas a estas malas prácticas no se harán esperar. De acuerdo al trascendido, Starlink ya estaría notificando a sus usuarios en países afectados como Sudán, Zimbabue y Sudáfrica sobre la desconexión programada para finales del mes, indicando que operar en estas regiones sin las debidas aprobaciones viola los términos del servicio.

Como era de esperar, la situación provocó una reacción por parte de las autoridades en varios países africanos, donde el uso de Starlink sin licencia ha sido declarado ilegal. En Zimbabue, por ejemplo, la policía ya estaría confiscando equipos de Starlink junto con sancionar a los usuarios implicados.

Esta desconexión podría generar problemas serios. Por ejemplo en Sudán, donde la Policía de Asistencia Rápida utiliza el servicio para operar en zonas remotas, la desconexión de Starlink podría impactar severamente la capacidad de recibir pagos internacionales y afectar la coordinación de esfuerzos humanitarios, ya que el país ha estado experimentando apagones de telecomunicaciones prolongados.

Con todo, SpaceX se encuentra en una compleja disyuntiva : balancear la expansión global de su servicio con el cumplimiento de las leyes locales y la consideración de las implicaciones humanitarias de sus decisiones. Lo más probable es que se intente adoptar soluciones que permitan el funcionamiento legal de Starlink en los países afectados, pero no será en el corto plazo.