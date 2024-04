Misterio resuelto: La NASA explica el origen de un sospechoso objeto no identificado captado en la Luna

Los informes sobre avistamientos de objetos no identificados han ido en incremento en los últimos años, los que varían desde luces inusuales hasta patrones de movimiento que no coinciden con las características naturales de un cuerpo celeste. Tal vez sea por la mejor calidad de las cámaras o porque estamos mirando más al cielo, pero lo cierto es que a veces hay muchas cosas que no tienen explicación... y otras que sí. Tal es el caso de un reciente misterio que logró resolver la NASA tras notar una forma oscura y alargada fotografiada por su nave Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) cerca de la Luna a principios de marzo.

Y es que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos confirmó que una imagen que causó conmoción por parecer algo fuera de este planeta no se trataba de un meteorito ni de un OVNI.

El objeto no identificado fotografiado en la Luna

Pero primero, un poco de contexto. El LRO ha estado en órbita lunar durante 15 años, con el objetivo de aportar con fotografías detalladas de la superficie lunar.

Por eso, cuando capturó una confusa imagen mientras enfrentaba inestables órbitas lunares, afectadas por la irregular gravedad del satélite, llamó inmediatamente la atención de la comunidad científica:

En la primera oportunidad de tomar imágenes, el LRO se orientó hacia abajo 43 grados desde su posición típica de mirar hacia abajo a la superficie lunar para capturar a Danuri (rayado en el medio) desde 5 kilómetros, por encima de ella.

Pero aquella captura no tenía nada de paranormal, sino que se trataba de un orbitador lunar coreano conocido como Danuri, lanzado en agosto de 2022 a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX y cuya trayectoria de vuelo fue captada casi en paralelo al LRO de la NASA

De esta forma, la agencia espacial explicó que durante los días 5 y 6 de marzo del presente año, Danuri pasó por debajo del LRO, a solo ocho kilómetros de su órbita y aproximadamente 80 kilómetros de la superficie lunar. Debido a que Danuri es cerca de tres veces más pequeño que el LRO y a su alta velocidad de unos 11.500 kilómetros por hora, apareció alargado en la imagen debido a la alta velocidad relativa de ambos orbitadores, haciéndonos creer que tratábamos con inteligencia fuera de este mundo.

Con todo, la misión que cumple Danuri es identificar datos sobre recursos como hielo de agua, uranio, helio-3, silicio y aluminio, fundamentales para futuras bases lunares. Como precursor tecnológico, Danuri intenta sentar las bases para una próxima gran misión lunar de Corea del Sur, programada para 2032, y que incluirá un orbitador y un rover de 20 kilos lanzados por el cohete coreano KSLV-III.