Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. ¿Cómo olvidar esa icónica frase? Y es que la llegada de la humanidad a la Luna marcó un hito en la historia de la exploración espacial. La encargada fue la nave Apollo 11 de la NASA, y la fecha exacta del alunizaje fue el 20 de julio de 1969. Se trató de la primera vez en que llegamos tan lejos y gracias a múltiples cámaras pudimos ser testigos del magno evento, o al menos eso es lo que nos dicen.

Y es que ya estamos cerca del 55° aniversario de la gran hazaña, la misma que convirtió a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins en leyendas por ser los primeros en caminar en suelo lunar. Pero durante todas estas décadas aún hay dudas que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio no ha sabido disipar.

La pregunta si realmente llegamos a la Luna, y la falta de respuestas sobre ejes que inducen a la conspiración también estará de aniversario, pues existe un gran número de personas que piensa que todo esto fue un montaje al más puro estilo de Stanley Kubrick. ¿Qué dice la inteligencia artificial al respecto? Sin dudas una visión notable sobre aquella fatídica jornada de 1969.

Apolo 11: ¿Por qué hay personas que no creen que el hombre llegó a la Luna hace 50 años? (Foto: NASA)

¿Realmente el hombre llegó a la Luna? Esto dice ChatGPT

La inteligencia artificial, al ser consultada por FayerWayer, nos proporcionó respuestas básicas pero basadas en datos científicos que confirman la realización del alunizaje. ¿Lo sorprendente? los tres chatbots - ChatGPT, Gemini y Copilot - dieron la misma, exacta y tajante respuesta: “Sí, el hombre realmente llegó a la Luna”.

“La evidencia de estas misiones es abrumadora, incluyendo miles de fotografías, horas de video, cientos de kilogramos de muestras lunares analizadas por científicos de todo el mundo, y los testimonios de los astronautas y el personal de la NASA involucrado en las misiones”, respondió la IA de OpenAI.

Agregando que: “Adicionalmente, las misiones recientes a la Luna por parte de otros países y la observación por satélites han fotografiado los lugares de alunizaje, mostrando los restos de los módulos lunares y los experimentos dejados en la superficie lunar”.

Entre las pruebas que propone esta IA para confirmar tal información, destacan las muestras de rocas lunares recogidas por los astronautas y la existencia de numerosas fotografías y videos tomados en la Luna. Eso sí, al ser consultada por las teorías que rondan este hecho histórico, la IA creada por Sam Altman también es tajante:

“Estas teorías de conspiración han sido ampliamente desmentidas por expertos, investigadores y por evidencia concreta. Por ejemplo, las supuestas inconsistencias en las fotos y videos han sido explicadas por el conocimiento de la física lunar y las condiciones de iluminación. Las rocas lunares traídas a la Tierra han sido analizadas por científicos de todo el mundo y son consistentes con ser de origen extraterrestre, específicamente de la Luna. Además, las misiones no tripuladas recientes a la Luna han tomado imágenes de los sitios de alunizaje del Apolo, mostrando las huellas de los astronautas y el equipo dejado atrás”, responde ChatGPT.

La respuesta de Gemini

En la misma línea, las respuestas de otras inteligencias artificiales coinciden con lo expuesto por la IA anterior. Por ejemplo, Gemini de Google divide su respuesta en “teorías” y “verdades”:

“Teorías: Existen varias teorías conspirativas que afirman que el alunizaje fue un engaño. Algunas de las más comunes son:

- El escenario fue filmado en un estudio: Esta teoría se basa en la idea de que la NASA construyó un escenario en un estudio de cine para simular el alunizaje. Sin embargo, hay muchas pruebas que contradicen esta teoría, como la falta de cables o grúas en las imágenes, la presencia de polvo lunar en las botas de los astronautas y la imposibilidad de recrear las condiciones de la luna en un estudio.

- Las banderas ondean en el viento: Esta teoría se basa en la idea de que las banderas ondean en el viento en las imágenes del alunizaje, lo cual no sería posible en la luna, ya que no hay viento. Sin embargo, la bandera ondea debido al movimiento del astronauta que la colocaba.

- No hay estrellas en las fotos: Esta teoría se basa en la idea de que las fotos del alunizaje no muestran estrellas, lo cual sería imposible si se hubieran tomado en la luna. Sin embargo, las estrellas no son visibles en las fotos porque la cámara estaba configurada para tomar fotos de la superficie lunar, no del cielo nocturno.

Verdades: Evidencia científica: Existe una gran cantidad de evidencia científica que confirma que el hombre llegó a la luna. Esta evidencia incluye:

- Rocas lunares: Los astronautas trajeron a la Tierra rocas lunares que tienen una composición única y que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta.

- Huellas en la luna: Las imágenes del alunizaje muestran claramente las huellas de los astronautas en la superficie lunar.

- Reflectores láser: Los astronautas colocaron reflectores láser en la luna que aún se pueden usar para medir la distancia entre la Tierra y la luna.

- Testimonios: Los astronautas que participaron en las misiones Apolo han dado testimonio de sus experiencias en la luna.”

El alunizaje según Copilot

¿Y Copilot? Pues la inteligencia artificial de Microsoft también tiene algo que decir respecto a este poco ambiguo debate. “Sí, el hombre realmente llegó a la Luna. A pesar de las teorías de conspiración que han circulado durante años, hay evidencias sólidas que respaldan este logro histórico”, responde tajante.

“A pesar de las afirmaciones de que todo fue un montaje, la comunidad científica y los expertos en el espacio han refutado estas teorías. La llegada del hombre a la Luna fue un logro monumental y está respaldada por una gran cantidad de pruebas”, sentencia.