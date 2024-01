Un astrofotógrafo argentino capta el momento exacto de la Estación Espacial Internacional pasando por el Sol

La Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) de la NASA fue capturada en imágenes mientras pasaba por el Sol. Esta obra de arte la hizo el astrofotógrafo argentino Eduardo Schaberger, desde la ciudad de Rafaela, en al provincia de Santa Fe, Argentina.

De acuerdo con una reseña de Rafaela Noticias, el maravilloso evento estelar duró apenas siete décimas de segundo, prácticamente imperceptible para el ojo humano.

La ISS pasando por el Sol fue captada la tarde del 26 de diciembre del 2023, pero no fue hasta el principio de enero del 2024, que Schaberger publicó los resultados en su cuenta de Instagram.

“Este acontecimiento fue visible dentro de una estrecha franja de menos de 5 km, cuyo centro pasaba por el Autódromo Ciudad de Rafaela. Quiero recordarles que la estación espacial orbita la Tierra a unos 400 km de altura y a una velocidad de 28.000 km/h, por lo que la duración del tránsito fue de solo unas 7 décimas de segundo”, explica Eduardo en su posteo de redes sociales.

“En esta ocasión, tuve una enorme suerte, ya que llevé un nuevo y muy robusto trípode que nunca antes había utilizado, lo que me provocó un significativo retraso en la puesta a punto de todo el equipo (¡solo a mí se me ocurre llevar un equipo nuevo a un evento que no da margen al error, jaja!). Cuando terminé de acomodar todo, ya era la hora del tránsito de la estación, así que alcancé a enfocar y lanzar la captura; menos de 2 segundos más tarde, la ISS cruzó el disco solar. Realmente, la suerte estuvo de mi lado”, sostuvo el astrofotógrafo.