Mercurio no es el planeta más caliente, pese a ser el más cercano al Sol... ¿cuál es?

La lógica indica que, mientras más cercano esté un planeta al Sol, más caliente es. Pero no, no es así. Mercurio, que en este caso es el que está a menor distancia de nuestro astro, no es el planeta con mayor temperatura en el Sistema Solar.

¿Cuál es? Venus.

La temperatura de Mercurio en la superficie, según explica la NASA, puede alcanzar los 427 grados Celsius, pero durante la noche puede bajar a -173 grados Celsius.

Mientras, la temperatura promedio en la superficie de Venus es de 462 grados Celsius, lo que es ¡más caliente que la temperatura de fusión del plomo! Un verdadero infierno.

Los motivos por los que Venus es un planeta más caliente que Mercurio

Pero, ¿por qué Venus es más caliente que Mercurio, pese a no estar tan cerca del Sol como él?

Venus es más caliente que Mercurio porque cuenta con una atmósfera densa y rica en dióxido de carbono.

Planeta Venus NASA

El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, lo que significa que atrapa el calor del Sol. La atmósfera de Venus es tan densa que la presión en la superficie es 92 veces la presión atmosférica de la Tierra.

Pero no solo influye la atmósfera densa. Venus también gira muy lentamente sobre su eje: un día en el planeta dura 243 días terrestres, lo que significa que un lado del planeta está expuesto al Sol durante mucho tiempo. Esto también contribuye al calentamiento de la superficie de Venus.

Misiones de la Tierra a Venus

El planeta Venus fue el primer cuerpo del Sistema Solar visitado por una nave de la Tierra, después de la Luna. Ya en los años 60 comenzaron a enviarse misiones a la órbita venusina, con el intento fallido de la sonda Sputnik 7 en 1961.

Venera 1, de la URSS, fue la primera sonda exitosamente lanzada a otro planeta, en este caso Venus, pero un sensor de orientación sobrecalentado dañó la nave.

Sonda Mariner (NASA/Europa Press)

El éxito se consiguió con la sonda Mariner 2, enviada por la NASA en 1962, transmitiendo a una distancia de 34.773 kilómetros del planeta.

Naves como la Venera 3 y la Venera 4 alcanzaron la superficie del planeta, aunque estrellándose. El primer aterrizaje exitoso lo logró la sonda Venera 7, en 1970.

En las décadas más recientes trabajaron misiones como la Messenger de la ESA y NASA, la Venus Express de la ESA y la PLANET-C de la JAXA.