Antes de morir, un astronauta reveló el ‘gran secreto’ de la NASA: “Los extraterrestres vinieron a la Tierra para detener una guerra nuclear”

Hace unos años las revelaciones de un connotado astronauta remecieron a la comunidad científica.

Edgar Mitchell, conocido por ser el sexto hombre en pisar la Luna y por otras grandes hazañas, reveló en distintas ocasiones que la Tierra ha tenido más contacto con extraterrestres de lo que se podría llegar a imaginar.

Mitchell, quien también fue piloto del módulo lunar Antares del Apolo 14 y fundador del Instituto de Ciencias Noéticas, afirmó en al menos dos entrevistas con el periódico británico ‘Mirror’ que los alienígenas visitaron la Tierra durante la Guerra Fría y que contribuyeron a prevenir un conflicto nuclear.

Entrevista con un astronauta

“Los extranjeros vinieron a la Tierra para detener una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia”, afirmó en una entrevista publicada en agosto del 2015, casi seis meses antes de morir.

Según Mitchell, en aquella época los extraterrestres intentaron fomentar la paz en la Tierra: “Hablé con varios oficiales de la Fuerza Aérea que trabajaron en estas bases durante la Guerra Fría. Ellos me contaron que los ovnis se veían con frecuencia y que eran capaces de desactivar sus misiles. Otros oficiales en la costa del Pacífico contaron que sus misiles eran derribados con frecuencia por naves alienígenas”.

“Querían conocer nuestra capacidad militar. A través de mis conversaciones con personas relacionadas con esos eventos, quedó claro para mí que los extraterrestres intentaron evitar una guerra nuclear y nos ayudaron a mantener la paz en la Tierra”, agregó.

También, Mitchell sugirió que el gobierno de Estados Unidos ocultó estas interacciones extraterrestres. Y no sólo eso:

También aseguró haber conversado con exmiembros de la CIA, quienes le habrían revelado que el presidente Harry Truman formó un comité para investigar los ovnis, concluyendo que se trataba de visitantes extraterrestres.

Sin embargo, según su relato, el gobierno decidió mantener estos hallazgos en secreto, creando un Acta de Seguridad Nacional en 1974 para encubrir la existencia del comité.

“No estamos solos. En mi opinión, nuestro destino es formar parte de la comunidad planetaria. Debemos estar dispuestos a explorar más allá de nuestro planeta y de nuestro sistema solar para descubrir lo que está sucediendo en el universo”, aseguró en su momento.

¿Qué tan ciertas son estas afirmaciones?

En el artículo citado, Nick Pope, ex empleado del Ministerio de Defensa Británico y ufólogo, se refirió a las afirmaciones de Mitchell.

“Edgar es una persona muy respetada y fue un honor conocerlo. Sin embargo, la mayor parte de la información que posee es de segunda mano y no proviene de su propia experiencia directa. Aunque tuvo acceso a documentos gubernamentales y militares, no revela sus fuentes, por lo que no podemos estar completamente seguros de la veracidad de lo que afirma”, cuestionó.

Asimismo, trascendió que luego de esta entrevista, fue el mismo Mitchell quien acudió a la prensa para desmentir estas afirmaciones, asegurando que fueron sacadas de contexto. “No sé de dónde se sacó la historia The Mirror”, contó al Huffington Post.