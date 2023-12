Paradoja de Fermi explica por qué no hemos encontrado a las civilizaciones extraterrestres

La lógica nos indica que debe haber otra civilización como la nuestra (o más avanzada) en alguna parte del universo. Se estima que, sólo en la Vía Láctea, hay entre 100 mil millones y 400 mil millones de estrellas. En alguna debe haber un sistema planetario con vida, tal y como ocurre en nuestro Sistema Solar.

Y eso es sólo una galaxia. Si contamos que en el universo observable hay alrededor de un billón de galaxias, el número de planetas se hace impronunciable para quienes no somos expertos en las matemáticas.

Entonces, nada más por descarte debería existir vida como la nuestra. Sin embargo, eso todavía no se ha confirmado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos han contactado? ¿Por qué no los hemos encontrado? La paradoja de Fermi lo explica todo.

Fue planteada por el físico italiano Enrico Fermi en una conversación informal con colegas en un laboratorio de Los Álamos en 1950. Fermi se preguntó por qué, si el universo es tan grande y antiguo, no hemos encontrado evidencia de vida extraterrestre.

Hay varias posibles explicaciones para la paradoja de Fermi. Una posibilidad es que las civilizaciones inteligentes sean muy raras o que existan durante períodos de tiempo muy cortos. Otra posibilidad es que sean muy diferentes a nosotros y que no estemos buscando en los lugares correctos.

Algunas de las posibles explicaciones para la paradoja de Fermi son las siguientes:

Estamos solos en el universo. Esta es la posibilidad más simple, pero también la menos probable. El universo es un lugar enorme y antiguo, y es muy probable que haya otras civilizaciones inteligentes en él.

Las civilizaciones inteligentes son muy raras. Es posible que las condiciones necesarias para la vida inteligente sean muy específicas y que sean difíciles de encontrar.

Las civilizaciones inteligentes se extinguen rápidamente. Es posible que las civilizaciones inteligentes sean propensas a la autodestrucción o que sean dominadas por otras civilizaciones.

Las civilizaciones inteligentes nos están observando, pero no quieren ser contactadas. Es posible que las civilizaciones inteligentes estén conscientes de nuestra existencia, pero que hayan decidido no contactarnos por alguna razón.

La paradoja de Fermi es un tema de debate entre los científicos y los filósofos. No hay una respuesta definitiva a la paradoja, pero es un problema que nos obliga a reconsiderar nuestra lugar en el universo.

En los últimos años, se han hecho varios descubrimientos que podrían ayudar a resolver la paradoja de Fermi. Por ejemplo, en 2015, el telescopio Kepler descubrió Kepler-186f, un exoplaneta que se encuentra en la zona habitable de su estrella. Esto sugiere que es posible que existan planetas similares a la Tierra en otros sistemas solares, lo que aumenta la probabilidad de que haya vida extraterrestre.