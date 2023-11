Ilustración astronómica te vuela la cabeza al recrear el sonido del Big Bang, de hace 13.800 millones de años

El Big Bang es la teoría científica que describe el origen y la evolución del universo. Según la hipótesis de los científicos, el universo comenzó como una singularidad extremadamente caliente y densa hace aproximadamente 13.800 millones de años. En ese momento, toda la materia y energía estaban concentradas en un punto infinitesimal y de la nada comenzó a expandirse.

Lo califican como una explosión, la primera del universo que conocemos, por lo que es catalogado como un evento catastrófico del que nacimos, muchísimo más impresionante que una supernova, que es el final de una estrella transformándose a un agujero negro.

La evidencia principal que respalda la teoría del Big Bang es la expansión del universo. Las galaxias se están alejando unas de otras, y esta observación sugiere que, en el pasado, el universo estuvo más concentrado.

Otra evidencia importante es la radiación cósmica de fondo en microondas, que es una radiación débil que llena el universo y se detecta en todas direcciones. Esta radiación es un remanente del calor original del Big Bang.

De igual forma, la teoría del Big Bang predice la abundancia de elementos ligeros, como hidrógeno y helio en el universo, y estas predicciones coinciden con las observaciones astronómicas.

El sonido del Big Bang

Preguntarse cómo es el sonido del Big Bang es interesante ya que este evento no ocurrió en un entorno en el que el audio pudiera propagarse, ya que el espacio interestelar es un vacío, y el sonido requiere un medio material para transmitirse, como el aire, el agua o algún otro tipo de material.

El Big Bang no fue una explosión en un lugar específico del espacio, sino una expansión del propio espacio. Durante los primeros momentos del Big Bang, el universo estaba extremadamente caliente y denso, pero no había aire ni ningún otro medio para llevar el sonido. Por lo tanto, en términos convencionales, no habría un “sonido” del Big Bang en el sentido que lo entenderíamos.

Sin embargo, la gente de Astro Rural hace esta ilustración basada en los primeros elementos que se propagaron, para poder recrear cómo habría sido un sonido de la expansión del universo, en su etapa más primitiva.