Científicos explican los motivos por los que hay pocos exoplanetas similares a la Tierra

El desarrollo de la vida tal y como la conocemos solo se registra en la Tierra. Todavía no se ha encontrado otro mundo en el que hayan condiciones similares a lo que ocurre bajo nuestra atmósfera. Datos oficiales de la NASA indican que hay al menos 5.300 exoplanetas detectados por los observatorios terrestres y en ninguno se ha confirmado que haya entornos como el nuestro.

¿Eso quiere decir que no hay vida en otros sistemas solares? No hay que ser tan extremos. Por ahora no se ha encontrado, y los expertos siguen indagando, ya que como se deben imaginar hay mucho terreno que observar.

Sin embargo, hay un detalle que les llama mucho la atención: de los más de 5 mil exoplanetas hallados, hay menos mundos similares a la Tierra de lo que esperaban.

No es que no existan. Lo que pasa es que, en su mayoría, encuentran gigantes gaseosos y pocas supertierras (1.5 o 2 veces más grandes que nuestro mundo) o subneptunos (planetas con tamaños similares al nuestro).

El portal MDZ Online se hace eco de un informe de la NASA en el que los científicos explican que esto no es casualidad. Entonces, intentan descifrar el por qué de este fenómeno.

Una de las explicaciones podría ser porque hay mundos que pierden sus atmósferas con el paso del tiempo. Entonces, su núcleo actúa en colaboración con la fuerza gravitacional para que su tamaño se reduzca considerablemente.

Además, sostienen que la radiación, en esta ausencia de capa protectora actúa en contra de los mundos rocosos, también los contrae, entonces por eso no habrían muchos con tamaños similares a la Tierra. Estos mismos efectos no causarían consecuencias en gigantes gaseosos y por eso es que hay muchos más de estos.