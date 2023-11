El misterioso sonido del espacio: ¿Se puede escuchar el traslado de los planetas y las órbitas de las galaxias?

¿Cuál es el sonido del espacio? Planetas orbitando una estrella masiva, sistemas solares rodando una galaxia, cúmulos estelares trasladándose por un enorme terreno vacío y explosiones en supernova, son tan solo algunos de los millones de eventos que ocurren en la existencia.

Por lo tanto, es normal que exista la duda sobre cómo se escucha sonido del universo, fuera de las fronteras de nuestro planeta.

Lo primero que hay que comprender es que las ondas sonoras se escuchan en la Tierra gracias a que chocan con las moléculas del aire. En el espacio no hay aire, por consecuencia no existe un sonido como tal. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan las ondas sonoras, lo que pasa es que no las podemos escuchar, como lo hacemos dentro de nuestro planeta.

Las ondas sonoras sí pueden viajar por el espacio, pero solo si hay un medio que las transmita. Por ejemplo, las ondas sonoras pueden viajar a través de un plasma, que es un estado de la materia en el que los átomos están ionizados y cargados eléctricamente.

También es posible que las ondas sonoras puedan viajar a través de la materia oscura, que es una forma de materia que no podemos ver ni detectar directamente. Sin embargo, esto aún no se ha demostrado.

¿Por qué no los podemos escuchar?

Los humanos no tenemos los órganos sensoriales necesarios para escuchar el sonido en el espacio. Nuestros oídos están diseñados para detectar las vibraciones del aire, y no hay aire en el espacio.

Sin embargo, los astronautas en el espacio pueden escuchar sonidos que provienen de sus propios cuerpos o de sus equipos. Por ejemplo, pueden escuchar sus propios latidos cardíacos o los motores de su nave espacial.

Las comunicaciones entre los astronautas se dan a través de equipos de radio que se instalan dentro de sus trajes, en donde transcurre el oxígeno y el aire para que puedan respirar con normalidad.

Las ondas sonoras del espacio han sido detectadas por los científicos. Dependiendo de los elementos que capten, los expertos realizan experimentos para hacer sonidos con ellas y mostrar, en cierta forma, cómo sería el audio de un evento estelar.