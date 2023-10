La advertencia de la entrenadora de astronautas: “No tendremos más remedio que abandonar la Tierra algún día”

Cada vez más cerca de un nuevo mundo. Con el auge de los viajes turísticos al espacio, la labor de Nancy Vermeulen está cada vez mejor cotizada. La neerlandesa es entrenadora de astronautas: todo aquel que quiera viajar a través de una empresa privada es preparado por ella para cumplir con su misión de la mejor manera.

Vermeulen no fue tomada en cuenta por la Agencia Espacial Europea (ESA) para ser astronauta en 2008. Pero no se rindió, y viendo el crecimiento de las empresas privadas, diez años más tarde fundió su Academia de Entrenamiento Espacial.

Nancy Vermeulen Entrenadora de astronautas

Entre los aportes de esta astrofísica e instructora de pilotos está la de haber sido comandante de una simulación de Marte en Utah en 2010, creada por ella con permiso de la NASA.

La holandesa Vermeulen conversó con El Español durante la tercera cumbre universal de Turismo Espacial y Subacuático SUTUS 2022, celebrado recientemente en Marbella, España.

La historia de Nancy Vermeulen, la entrenadora de astronautas

Tras ser rechazada en el programa de la ESA, Vermeulen comenzó a buscar otras posibilidades. Una invitación a un evento con Sir Richard Branson, director ejecutivo de Virgin Galactic, sirvió de punto de inicio para su proyecto.

“Hablamos de nuestro amor por el espacio”, recordó Vermeulen. “Hablar con un emprendedor pionero como él, me inspiró profundamente. A diferencia de mí, él no esperó el permiso de nadie para ir al espacio. Simplemente decidió que iba a explorar el espacio, sin importar qué. Esta mentalidad me animó a hacer lo mismo”.

Así fundó su propia Academia de Entrenamiento Espacial, que cuenta con equipos y todo el protocolo específico para aspirantes a astronautas.

“En mi academia”, explica la entrenadora, “preparo a las personas para su primer viaje al espacio. Para esto, utilizo simulaciones y capacitación de alto nivel, para que mis alumnos y alumnas experimenten cosas como altas aceleraciones g, la privación de oxígeno y la ingravidez, es decir, todas las cosas que experimentarán en su viaje espacial. Y eso es solo la parte física”.

En la actualidad, empresas privadas como SpaceX, Virgin Galactic y Blue Origin realizan viajes al espacio para personas comunes. La era del turismo espacial apenas comienza, y en esa nave está montada Vermeulen.

Ir a Marte debe ser una prioridad para la humanidad

Planeta Marte Planeta Marte, en una imagen proporcionada por la NASA. (Heritage Images/Getty Images)

La entrenadora de astronautas también conversó con El Español sobre su visión frente a la exploración espacial.

Para Vermeulen, la humanidad debe enfocarse en colonizar Marte y seguir explorando otros planetas, con el objetivo de “convertirnos en una especie interplanetaria”.

“Si queremos que la humanidad sobreviva a largo plazo, tenemos que abandonar nuestro hermoso planeta. Porque incluso si logramos controlar la guerra y el cambio climático, podría haber un asteroide chocando contra la Tierra o una explosión de supernova”, afirmó.

“Y si sobrevivimos a todo eso, el sol eventualmente se hinchará y quemará nuestro planeta hasta dejarlo crujiente. Entonces, sí, no tendremos más remedio que abandonar la Tierra algún día y convertirnos en una especie interplanetaria”.