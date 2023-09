Madre de Frank Rubio, astronauta récord de la NASA: “Vendrá a El Salvador en diciembre”

Frank Rubio se convirtió en el astronauta de la NASA que ha pasado más tiempo en una misión en el espacio, con 371 días en total. En El Salvador hubo alguien que lloró de la emoción con su regreso: su madre, Myrna Argueta.

Recordemos que el médico y militar del Ejército de Estados Unidos viajó en una misión que debía durar solo seis meses. Sin embargo, problemas en la nave de regreso obligaron a que se quedara seis meses más en la Estación Espacial Internacional.

Frank Rubio a su regreso a la Tierra NASA TV

Atrás quedó el récord de Mark Vande Hei, de 355 días en el espacio. No obstante, Frank no pudo romper el absoluto, que pertenece al cosmonauta ruso Valeri Poliakov (437 días, entre 1993 y 1994).

Rubio viajó con los cosmonautas rusos Sergey Prokopyev y Dmitri Petelin, y aterrizaron todos a bordo de la nave Soyuz MS-23 sobre las estepas de Kazajistán.

La preocupación de la madre del astronauta Frank Rubio

Argueta, que tuvo a Francisco Carlos (su nombre real) en Los Ángeles, California, vivió con el alma en vilo durante toda la misión.

“Me siento orgullosa. El orgullo de una madre. Bendito sea Dios que lo pudo lograr y están demostrando que ellos están preparados para eso”, afirmó Myrna, que tenía una gorra de la NASA, desde el parque central de Conchagua, en San Salvador.

La feliz madre contó cómo fue la última conversación con su hijo, cuando éste se encontraba aún en la Estación Espacial Internacional.

“Hace tres días me llamó y me dijo ‘Mami, esta es la última llamada que le doy desde el espacio, porque ya no voy a poder llamarle más. Así que nos vemos en la Tierra’. Esa fue su despedida”, relató Myrna Argueta.

La madre de Frank Rubio reveló, además, que el astronauta de la NASA tiene previsto visitar El Salvador este año.

“Vendrá a El Salvador en diciembre. Quiere venir con su familia, con sus hijos, a conocer, porque los niños no conocen (el país). Él y su esposa vinieron cuando eran novios”, afirmó Argueta.