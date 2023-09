¿Extraterrestres de México? Cuál es la verdadera historia detrás de las fotos virales

Para muchos, hablar de vida en otros planetas o la existencia de otros seres es escalofriante. Sin embargo, en las últimas horas la conversación ha tomado fuerza como consecuencia de la viralización en internet de varias fotografías y videos de la primera audiencia pública en una ruta para la posible legislación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México. Lo anterior se debe a que, el conocido ufólogo Jaime Maussan llegó con dos cuerpos no humanos a defender su postura ante la Cámara de Diputados de México.

Cabe destacar que, esta audiencia tenía como objetivo tratar la existencia de vida extraterrestre y los avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) y que ahora se denominan como Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI). En el evento estaban, investigadores, astrónomos, pilotos, controladores aéreos entre otros. Pero más allá de la novedad del evento, lo que verdaderamente llamó la atención fue cuando el también periodista Maussan afirmaba que “No estamos solos” mientras exponía los supuestos cuerpos no humanos. El hecho que ha despertado todo tipo de preguntas, reacciones y teorías.

Maussan agregó que los dos cuerpos mostrados tenían más de 1.000 años, de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Según él, los seres presuntamente extraterrestres no se tratan de cuerpos recuperados en naves que cayeron sobre la Tierra, sino que estaban sepultados. “No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios”, expresó.

Sobre las declaraciones de Maussan, la institución decidió desmentir esta versión con un comunicado oficial. En el documento publicado UNAM aclaró que los trabajos de datación por carbono 14 en ese laboratorio “únicamente están destinados a determinar la antigüedad de la muestra que trae cada usuario y en ningún caso se hacen conclusiones sobre el origen de dichas muestras”.

Una vez las imágenes tomaron fuerza, varios usuarios afirmaron que los cuerpos eran de las momias de nazca, o momias tridáctilas de Nazca descubiertas en Perú y consideradas como “el gran descubrimiento arqueológico del siglo XXI” ocurrido en el 2016. De hecho varios hasta compartieron imágenes de un documental hecho por History Channel en el que ya habían salido.

La NASA anuncia la creación de un departamento para estudiar los ovnis

El administrador de la NASA, Bill Nelson, anunció este jueves la creación de un departamento especializado en el estudio de los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, en inglés), que intentará encontrar sentido a las “anomalías en los cielos” que se encuentran frecuentemente.

“Usaremos la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para buscar anomalías en los cielos y continuaremos buscando habitabilidad”, afirmó en una conferencia de prensa en la que se presentó un informe sobre cómo mejorar la identificación de los ovnis.

Nelson, quien no quiso anunciar quién estará a cargo de este departamento, negó que el Ejecutivo estadounidense esté siendo poco transparente con los fenómenos que se encuentran y no se pueden identificar e insistió en que la NASA no ha hallado “ninguna evidencia de que los UAP tengan un origen extraterrestre”.

“Hoy hay mucha preocupación de que existan documentos clasificados y de que el Gobierno estadounidense no esté siendo abierto. Bueno, nosotros somos el Gobierno estadounidense y estamos abiertos y lo estaremos sobre esto”, insistió Nelson, quien también reconoció que no puede poner la mano en el fuego por otros departamentos gubernamentales que estén involucrados en el análisis de ovnis.

El pasado julio, un subcomité del Congreso de Estados Unidos pidió al Gobierno que informe de los datos que tiene sobre objetos voladores no identificados tras escuchar la declaración de exmiembros del Ejército que aseguraron haberlos visto y que también dijeron que las autoridades guardan pruebas de ellos.

Los integrantes del subcomité demandaron que el Gobierno estadounidense establezca un sistema “transparente y seguro” para que estos incidentes puedan ser reportados ante las autoridades sin dañar la reputación de los testigos.