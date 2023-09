Un exoplaneta del tamaño de Júpiter desafía las leyes de la formación de los sistemas solares

Científicos británicos no salen del asombro tras conocer nuevos detalles de un exoplaneta que desafía las leyes de la formación de los sistemas solares en el universo. Se trata de una especie de Júpiter, gigante gaseoso, que está orbitando una enana roja, algo que según las teorías conocidas no debería estar sucediendo.

El portal Meteored se hace eco del estudio científico publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, donde ofrecen detalles de este extraño mundo que no debería existir, al menos con las condiciones que registra.

Se llama TOI-4860 b. Está ubicado a unos 261 años luz de distancia de la Tierra. Completa un recorrido orbital por su estrella masiva en apenas 1.52 días, lo que quiere decir que está muy cerca de su anfitriona, un astro mucho más pequeño que nuestro Sol.

¿Cuál es el problema con este mundo? La formación de los planetas está determinada por las estrellas masivas. La expulsión de gas y polvo cósmico, impulsados por la energía de un sol son las que dan, en teoría, los indicios de los mundos que la van a rodear en un futuro.

Entonces, no se explica como TOI-4860 b, del tamaño de Júpiter, está en las cercanías de una estrella que en teoría es pequeña.

Tiene elementos pesados, pero temperaturas más bajas que otros exoplanetas similares en otros sistemas solares. “Según el modelo canónico de formación de planetas, cuanto menor es la masa de una estrella, menor es la masa del disco de material alrededor de esa estrella”, explica el Dr. George Dransfield de la Universidad de Birmingham, coautor del estudio.

“Dado que los planetas se crean a partir de este disco, se esperaría que no se formaran planetas de gran masa como Júpiter. Sin embargo, teníamos curiosidad sobre esto y queríamos comprobar los candidatos a planetas para ver si era posible. TOI-4860 es nuestro primera confirmación y la estrella de menor masa que alberga un planeta tan masivo”, añadió.

¿Cómo nació TOI-4860 b?

“Una pista de lo que pudo haber sucedido está oculta en las propiedades planetarias, que parecen estar particularmente enriquecidas en elementos pesados”, señaló el Dr. Amaury Triaud, profesor de exoplanetología en la Universidad de Birmingham y autor principal del estudio.

“También detectamos algo similar en la estrella anfitriona, por lo que es probable que una abundancia de elementos pesados haya catalizado el proceso de formación del planeta”, añadió.

No hay conclusiones, pero sí hipótesis. Por ahora los expertos intentan comprender la presencia de elementos pesados en el mundo, para comprender por qué existe este cuerpo.