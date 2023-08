Kim Ung-Yong: la historia del niño genio coreano que le dio la espalda a la NASA

Para algunas personas la idea de convertirse en astronauta y trabajar en la Agencia Espacial de la NASA es uno de los más grandes logros posibles a los que se puede aspirar en la vida. Pero para algunos otros personajes ilustres, como Kim Ung-Yong esa perspectiva de ideal puede resultar diametralmente opuesta.

Hace poco vimos el caso de José Hernández, el astronauta de origen mexicano que hizo historia dentro de dicha organización y que ahora es el protagonista de la curiosa cinta A Million Miles Away con Michael Peña y que será exclusiva de Amazon Prime Video.

Pero con Kim Ung-Yong todo fue un tanto diferente. Hoy daremos un repaso por la vida de este genio que lo último que quiso fue el reconocimiento que lo llevó a lo más alto de la comunidad científica y matemática en sus días de adolescencia.

Kim Ung-Yong: sus orígenes y por qué abandonó la NASA

Kim Ung-Yong nació el 8 de marzo de 1962 en Seúl, Corea del Sur. Desde muy pequeño, mostró extraordinarias habilidades intelectuales. Empezó a hablar a los 6 meses, pudiendo conversar con fluidez. Para los 3 años de edad ya podía leer japonés, coreano, alemán e inglés.

En noviembre de 1966, con apenas cuatro años de edad ya resolvía cálculos integrales y diferenciales y su dominio temprano de idiomas, hablando chino, español, vietnamita, tagalo, alemán, inglés, japonés y coreano le dio gran proyección mundial.

Imagen: Archivo | Kim Ung-Yong era considerada como la persona con el coeficiente intelectual más alto del mundo. Pero algo salió mal cuando conoció la NASA.

Encima era un gran artista y pintor. De modo que la Universidad de Hanyang desde los tres años hasta los seis lo invitó como oyente a sus clases donde se desarrolló en los terrenos de las matemáticas.

A los siete años fue llamado para trabajar con la NASA en los Estados Unidos. Y empezó una trayectoria peculiar, siendo considerada la persona con el mayor coeficiente intelectual del mundo:

“En ese momento, llevaba mi vida como una máquina: me despertaba, resolvía la ecuación asignada diariamente, comía, dormía, etc. Realmente no sabía lo que estaba haciendo, estaba solo y no tenía amigos.

La gente esperaba que me convirtiera en un funcionario de alto rango en el gobierno o en una gran empresa, pero no creo que solo porque elegí no convertirme en lo esperado le dé a alguien el derecho de llamar fracaso a la vida de alguien.”

Es lo que relata en una entrevista de 2014 con The Korea Herald. Pero eso no fue lo que sucedió. Kim terminó sus estudios universitarios obteniendo un doctorado en física por la Universidad Estatal de Colorado a los 16 años de edad.

En 1974, durante su período universitario, comenzó su trabajo de investigación con la NASA, donde se desempeñó como físico nuclear.

Pero para 1978, por las razones arriba citadas por el propio genio, Kim decidió volver a Corea. Se matriculó en una universidad local y mejor estudió ingeniería civil.

Al final sus conocimientos los aplicó a resolver problemas prácticos relacionados con la construcción y el diseño de estructuras.

Deseaba una vida más ordinaria y la obtuvo.