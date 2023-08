Qué sucede al cuerpo humano cuando un astronauta muere en el espacio

Imagen: Marvel Studios | Tomamos como referencia una de las escenas de Guardians of the Galaxy para preguntarnos qué le pasa al cuerpo humano cuando muere flotando en el espacio.

¿Vieron Guardians of the Galaxy Vol. 3? Si tuvieron la fortuna de atraparla en salas de cine habrán formado parte de una experiencia única, como hace mucho no se vivía con alguna producción del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Pero es probable que también en una escena clave se hayan preguntado: qué le sucede en realidad a un cuerpo humano cuando muere en el espacio.

Desde la primera cinta de esta trilogía hemos visto cómo la exposición sin traje espacial a la intemperie de las estrellas resulta en algo mortal que puede matar prácticamente a casi cualquier ser vivo, sin importar su poder o procedencia.

Pero no es hasta la tercer película que vemos en mayor detalle, perturbador y casi gore, lo que le sucede a un cuerpo humano cuando se expone completamente al espacio exterior sin protección alguna.

Estamos hablando de una escena crucial que será referida más de una ocasión en la presente nota. Por lo que recomendamos criterio y discreción si no han visto la película. A partir de los siguientes párrafos.

Esto es lo que sucede en realidad a un cuerpo cuando muere en el espacio (y su relación con Guardians of the Galaxy)

En la secuencia referida, nuestro protagonista, Peter Quill, o Star Lord, termina poniendo en peligro su vida por rescatar su reproductor Zune de MP3.

De modo que al final termina flotando varado en el espacio, sin traje ni alguna clase mínima de protección, por lo que vemos cómo su cabeza se infla, la sangre de venas y arterias colapsa y casi explota antes de congelarse para ser salvado en el último minuto.

Esta escena nos ha planteado la duda absoluta: ¿así muere un cuerpo en el espacio? Y por fortuna los colegas del Daily Mail se han hecho el mismo planteamiento consultando a algunos expertos sobre el asunto en un interesante artículo.

Emmanuel Urquieta, profesor de medicina espacial en la Facultad de Medicina de Baylor, es quien aborda los detalles más inquietantes de lo que le pasaría a cualquier ser humano en esa circunstancia tan vulnerable.

Al estar expuesto al vacío del espacio haría imposible que una persona respire y provocaría la ebullición de su sangre, así como de otros fluidos corporales.

Si la persona respira con relativa normalidad perdería el conocimiento a los 15 segundos. Pero si contiene la respiración el aire de los pulmones se expandiría, los rompería y mataría al sujeto invariablemente.

Imagen: MCU

Al final en ambos casos el agua de la piel y la sangre se vaporizaría, lo que provocaría que el cuerpo se expandiera como un globo y provocaría el colapso de sus pulmones.

Esto detonaría un gran dolor pero antes de la muerte absoluta el humano tendría un par de minutos de consciencia antes de partir completamente.

En algún punto el cuerpo entraría en un estado congelado momificado. Pero no sería tan rápido como se observa en las películas de Guardians of the Galaxy.

Así que en conclusión: la muerte en el espacio exterior es de lo peor que le puede suceder a un humano.