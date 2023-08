Del espacio al Aconcagua y al Everest, la historia del astronauta Scott Parazynski

Si hay alguien que conoce de desafíos extremos es Scott Parazynski. Este astronauta de la NASA no solo viajó al espacio en cinco oportunidades, sino que se convirtió en el único en alcanzar la cima del Everest.

Médico nacido en Little Rock, Arkansas, en 1961, fue seleccionado por la NASA como astronauta en 1992. En total hizo cinco viajes espaciales y completó siete caminatas espaciales, lo que lo convirtió en el astronauta estadounidense con más experiencia en las EVA.

Scott Parazynski Astronauta de la NASA

Como cirujano certificado, se desempeñó como médico de la tripulación en dos de sus viajes espaciales.

“El mayor regalo de pasar tiempo en el espacio es el punto de vista que se le da al universo”, dijo en una entrevista con Forbes. “Estás por encima de la atmósfera, por lo que las estrellas no parpadean como lo hacen en la Tierra, y puedes ver trillones y trillones de fuentes de luz puntuales, que representan estrellas y galaxias que se extienden hasta el Big Bang”.

El día que Scott Parazynski casi muere en el espacio

En 2001 protagonizó un accidente durísimo, que estuvo a punto de terminar con su vida. Ocurrió el 25 de abril, durante la misión STS-100.

Parazynski y su compañero astronauta, Daniel Tani, completaron una caminata espacial de 8 horas y 29 minutos para instalar un nuevo módulo de laboratorio en la Estación Espacial Internacional.

Pero durante la caminata, Parazynski fue golpeado por un cable de alta tensión, lo que le provocó quemaduras de segundo y tercer grado en la cara, el cuello y los brazos.

A pesar de esto, el astronauta pudo completar la caminata espacial con éxito y fue evacuado de la Estación Espacial Internacional de forma segura.

Alcanzar la cima del Everest, otro de sus grandes logros

De la mano con su carrera como astronauta, Parazynski tiene una pasión: escalar montañas. Es el primer y único astronauta que alcanzó la cima del Everest, a 8.849 metros sobre el nivel del mar, lográndolo en 2006 luego de un primer intento fallido.

“Me llamó la atención que esto era muy similar a una EVA (actividad extravehicular, una caminata espacial)”, relató en una entrevista. “Las amenazas físicas tampoco son diferentes. Si tomas una decisión equivocada en el espacio, podrías irte flotando o no regresar al bloqueo de aire”.

“Del mismo modo, si no escuchas a tu cuerpo, si las condiciones cambian, si simplemente tienes mala suerte, pueden pasar cosas malas, por supuesto. Hay un montón de precedentes históricos para eso. Ciertamente, el día de alcanzar la cumbre en una gran montaña es muy parecido al gran día de salir flotando por la escotilla en la caminata espacial”.

Scott Parazynski en el Everest NASA

También coronó las cimas del Kilimanjaro, el Aconcagua y el Vinson.

Parazynski se retiró de la NASA en 2012, y en la actualidad ejerce como profesor de cirugía en la Universidad de Texas en Dallas. También es un orador público y activista que aboga por la investigación espacial y la educación STEM.

¿Cuál fue su principal aprendizaje en su etapa como astronauta?

“Preparación: comprender cómo deberían funcionar las cosas, pero tener un plan B o C listo cuando las cosas fallan inevitablemente”, reflexionó Parazynski. “Trabajo en equipo y la noción de ‘equipo antes que yo’. Resiliencia e ingenio cuando la adversidad golpea inevitablemente. Esfuércese por hacer siempre más que su tarifa compartida, ya que a veces no podrá hacer su parte y otros intervendrán para animarlo. Si no te diviertes, no lo estás haciendo bien”.