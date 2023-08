El Sol emite la radiación de mayor energía jamás registrada: hay preocupación entre los científicos

Científicos estadounidenses detectaron que el Sol está emitiendo una cantidad extraordinaria de rayos gamma: es la radiación de mayor energía jamás registrada. La cifra equivale a mil millones de electronvoltios.

El equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Michigan y otras instituciones de otros países publicó los resultados de su estudio recientemente en Physical Review Letters.

“Después de analizar los datos de seis años, apareció este exceso de rayos gamma”, afirmó la astrofísica Mehr Un Nisa, al frente de la investigación. “El Sol es más sorprendente de lo que sabíamos”.

Mehr Un Nisa en el Observatorio Cherenkov de Agua a Gran Altitud (HAWC, por sus siglas en inglés)

Es importante señalar que esta luz de alta energía no llega a la superficie de la Tierra. Aunque los meses más recientes de 2023 se muestren como los más calurosos de los últimos años, los investigadores no establecen relación entre ambos fenómenos.

Para arribar a sus conclusiones, los científicos utilizaron el novedoso Observatorio Cherenkov de Agua a Gran Altitud (HAWC, por sus siglas en inglés).

“Ahora tenemos técnica de observación que no eran posibles hace unos años. En este régimen energético particular, otros telescopios terrestres no podrían mirar al Sol porque solo funcionan de noche. El nuestro opera 24/7″, apuntó Nisa.

El Sol y muchos de sus detalles siguen siendo una incógnita para los científicos

El Sol emite mucha luz que abarca una variedad de energías, pero algunas de ellas son más abundantes que otras.

A través de sus reacciones nucleares, el sol proporciona una tonelada de luz visible, o la luz que vemos. Esta forma de luz lleva una energía de aproximadamente 1 electrón voltio, que es una unidad de medida práctica en física.

Pero, como hemos dicho, los rayos gamma observados por Nisa y sus colegas tenían alrededor de mil millones de electronvoltios, o 1 teraelectronvoltio (1 TeV).

Medición de los rayos gamma del Sol Universidad Estatal de Michigan

“No solo fue sorprendente este nivel de energía, sino también el hecho de que todo se estaba observando”, apunta el comunicado de la Universidad Estatal de Michigan.

¿Cuáles son las causas de esta radiación de energía? Por los momentos, desconocidas para la comunidad científica. Tampoco se conoce cómo los rayos gamma alcanzan cotas de energía tan altas y qué papel juegan los campos magnéticos solares en el fenómeno.