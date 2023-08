De Queen al espacio: Brian May ayudó a la NASA a aterrizar una nave sobre el asteroide Bennu

Brian May / asteroide Bennu Composición: Kiko Perozo

Pocos saben que, además de alcanzar la gloria como guitarrista de Queen, Brian May también es astrofísico. Y que ayudó a la NASA en la Misión OSIRIS-REx, aterrizando la nave sobre el asteroide Bennu: en septiembre se espera el arribo a la Tierra de muestras de la roca.

Brian May completó su doctorado en astrofísica en 2007, tras paralizarlo por más de tres décadas debido al éxito de la banda liderada por Freddie Mercury.

Convertido en ciudadano científico, publicó un libro sobre el viaje de OSIRIS-REx con imágenes personales: se titula Bennu: 3-D Anatomy of an Asteroid. Lo escribió junto con Dante Lauretta, investigador principal de la misión de la NASA.

El legendario guitarrista relató cómo ayudó a la agencia aeroespacial norteamericana a conseguir un lugar para que la nave OSIRIS-REx aterrizara sobre el asteroide Bennu.

Lo hizo en una entrevista con el portal Space.

La historia de Brian May y cómo ayudó a la NASA a conseguir un lugar para aterrizar en el asteroide Bennu

“Mi colaboradora Claudia Manzoni y yo generalmente buscamos en Internet imágenes que podamos convertir en estéreos”, cuenta Brian May, refiriéndose a pares de imágenes que se pueden ver con un ocular especial para recrear una vista tridimensional realista.

Tras explorar en las misiones de NASA, ESA y JAXA, halló un par de fotos que compartió con Dante Lauretta. “Dijo”, afirmó May, “que nunca lo había visto así, que era una gran herramienta y podría ayudarnos a encontrar el lugar de aterrizaje que necesitamos para obtener esa muestra de manera segura”.

Con el paso del tiempo, Brian May comenzó a proporcionar más imágenes sobre sitios planos del asteroide Bennu. “Eso es lo que me comprometí a hacer. Fue mucho trabajo, pero un trabajo muy feliz”, apuntó el guitarrista de 76 años.

“De repente”, continúa Brian May, “se estaba volviendo mucho más difícil de lo que esperaban porque Bennu no era un objeto sólido con lugares planos. Era un objeto acumulado completamente al azar, es una pila de escombros y no hay lugares seguros para aterrizar”.

Con el visor 3D del guitarrista obtuvieron la mejor imagen del lugar que finalmente sirvió para que OSIRIS-REx aterrizara, tomando muestras del asteroide Bennu.

Para conocer mayores detalles sobre el hallazgo del legendario guitarrista de Queen, su libro Bennu: 3-D Anatomy of an Asteroid puede encontrarse en el siguiente link.