El primer video musical grabado en el espacio, un homenaje a David Bowie

Para nadie es un secreto que pocos artistas tuvieron tanto impacto en el espacio como David Bowie (1947-2016). El inglés inmortalizó temas como Space Oddity, Life on Mars? y Starman, entre otros. De allí a que el primer video musical grabado fuera de nuestras fronteras lo homenajeara a él.

El protagonista fue el astronauta canadiense Chris Hadfield. El 12 de mayo de 2013, el comandante de la Estación Espacial Internacional realizó el primer video musical desde el espacio, cantando una versión modificada de Space Oddity.

Chris Hadfield Tocando desde el espacio

Ya Hadfield, ese mismo año, había cantado en dúo con Ed Robertson, de Barenaked Ladies (los mismos de la canción del intro The Big Bang Theory). Lo hizo en febrero, con el tema ISS (Is Somebody Singing), con su amigo Robertson desde la Tierra.

Pero el primer video en grabarse totalmente desde la estación fue el de mayo.

Así fue la versión de Space Oddity, de David Bowie, cantada por Hadfield desde el espacio

En el video, que puedes ver en el siguiente link, se encuentra Hadfield flotando dentro de la ISS con su guitarra, y con la Tierra visible a través de la ventana de la cúpula de la estación. “Con deferencia al genial David Bowie, aquí está Space Oddity, grabado en la estación. Un último vistazo al mundo”, dijo el canadiense.

Mientras que la voz y la guitarra se grabaron directamente en las instalaciones del laboratorio en órbita, los arreglos extra, así como los acompañamientos musicales, se hicieron desde nuestro planeta.

El video se mezcló con la ayuda de la Agencia Espacial Canadiense.

CHRIS HADFIELD SINGS SPACE ODDITY IN SPACE!



“Hallo Spaceboy...”



Commander Chris Hadfield, currently on... http://t.co/tZV2b8Qq1D — David Bowie Official (@DavidBowieReal) May 12, 2013

En su momento, David Bowie tuiteó su agradecimiento al comandante Hadfield por el tributo musical. Comenzó su publicación con “Hallo Spaceboy…”, que es el título de otro sencillo dedicado al espacio, esta vez de 1996.

La letra modificada de Space Oddity en la versión de Chris Hadfield incluye referencias a la cápsula Soyuz que lo devolvió a la Tierra, luego de cinco meses en la Estación Espacial Internacional como parte de la Expedición 35, el 13 de mayo de 2013.

Para esta semana, el video original de Hadfield cantando Space Oddity superó las 52 millones de visualizaciones, con más de un millón de Me Gusta.