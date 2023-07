The Beatles y la primera canción que viajó hasta el espacio profundo

La música de The Beatles ha trascendido al tiempo… y al espacio. Alcanzó el infinito, literalmente: Across the Universe se convirtió en el primer tema que viajó hasta el espacio profundo.

Este tema fue escrito por John Lennon, lanzado como sencillo en 1969 y se incluyó en el legendario álbum de 1970 Let It Be. La canción es una balada de amor, con letras que hacen un llamado a la paz y la unidad.

The Beatles Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y John Lennon en 1977

Lennon escribió Across the Universe en 1967, durante la Guerra de Vietnam. El compositor estaba inspirado por el movimiento por los derechos civiles y de contracultura de la época. Sus letras son un mensaje de esperanza y amor, y un llamado a la paz y la unidad.

“Send out your love, and you’ll receive it back” (Envía tu amor y lo recibirás de vuelta), “Nothing’s gonna change my world” (Nada va a cambiar mi mundo) y “All you need is love” (Todo lo que necesitas es amor) son algunos de los mensajes del tema.

Si no lo has escuchado, te lo dejamos acá.

Across the Universe de The Beatles, directo al espacio exterior

Cantantes y grupos como Stevie Wonder, Fiona Apple y The Flaming Lips realizaron versiones, pero ninguna como la original de The Beatles. Tanto así, que la NASA decidió usarla para lanzar un mensaje al espacio exterior.

¿Cómo lo hizo? La agencia aeroespacial estadounidense transmitió la canción a la estrella Polaris, que se encuentra a 431 años luz de distancia.

Esta transmisión se realizó el 12 de febrero de 2008, como parte de un proyecto llamado The Farthest (El más lejano). El objetivo del proyecto era enviar un mensaje de esperanza y paz a la galaxia.

Además, celebraba el 50 aniversario de la fundación de la NASA y el 40 aniversario de la grabación de la canción.

“¡Increíble! ¡Bien hecho, NASA!”, escribió McCartney dijo en un mensaje a la agencia espacial norteamericana. “Envía mi amor a los extraterrestres. Todo lo mejor, Paul”.

La viuda de Lennon, Yoko Ono, consideró la transmisión de la canción como un evento significativo. “Veo que este es el comienzo de una nueva era en la que nos comunicaremos con miles de millones de planetas en todo el universo”, dijo.

Across the Universe fue enviado a una velocidad de 300 mil kilómetros por segundo. ¿Hubo alguien que lo recibiera? Probablemente no. Pero para la Tierra, y especialmente The Beatles y los fanáticos de la música, fue un momento conmovedor.