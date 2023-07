Anatoly Solovyev, la persona con más caminatas en el espacio, ¿cuántas realizó?

Durante casi una década, Anatoly Solovyev se convirtió en la persona que realizó más caminatas en el espacio. Nadie ha podido superarlo y parece difícil que se haga, con el aumento y la rotación de astronautas y cosmonautas en las misiones.

En 1965, Aleksei Leonov se convirtió en el primer ser humano en dar un paseo espacial. Desde entonces, son cientos los que lo han hecho, pero nadie más veces y por más tiempo que su compatriota Solovyev.

Nacido en Letonia, entonces parte de la Unión Soviética, en 1948, Solovyev se unió a la Fuerza Aérea Soviética en 1966, graduándose como piloto de combate. Para 1976 era seleccionado para ser cosmonauta.

Anatoly Solovyev y Nikolai Budarin Cosmonautas en el Mir

“Nunca fui un soñador, y de niño no soñaba con ser cosmonauta”, relató Solovyev en una entrevista con la Fundación Russkiy Mir. “Pensé en volar en mis últimos años de escuela, pero estaba pensando en aviones, por supuesto. Quería volar en un avión de combate y, como muchas personas, llegué a ser cosmonauta a través de la aviación”.

Solovyev voló al espacio cinco veces: su primer vuelo espacial ocurrió en 1988, cuando se desempeñó como comandante de la misión Soyuz TM-5 a la estación espacial Mir. Hizo cuatro misiones más de larga duración a Mir, y también voló en el transbordador espacial Atlantis durante la misión STS-71 en 1995.

Acumuló en total 651 días en el espacio.

El récord de Anatoly Solovyev de caminatas en el espacio

Pero durante sus vuelos, el cosmonauta realizó un total de 16 caminatas en el espacio. Estas caminatas se hacen para ejecutar una variedad de tareas, incluyendo la instalación y reparación de equipos, la realización de experimentos científicos y la recuperación de desechos espaciales.

“Simplemente surgió”, explicaba Solovyev en la entrevista. “Nunca me referí a mis números como un récord, ni pensé en superar los logros de otra persona antes de salir a caminar. El espacio no es un estadio; no se divide en rondas para ver quién puede ir más lejos, más alto, más rápido”.

“Pero puedo decirles que incluso antes de mi primera caminata espacial siempre me esforcé por hacer una. Porque la profesión de cosmonauta implica dos habilidades clave que demuestran lo que podría llamarse un ‘pilotaje superior’ y hacen de uno un cosmonauta de alto nivel. Estos son: trabajar en espacios abiertos y conducir una nave espacial”.

El letón completó 82 horas y 21 minutos en el espacio exterior, caminando fuera de cualquier nave. Como hemos dicho, es un desafío difícil de superar, ya que en la actualidad las caminatas son distribuidas entre más astronautas y cosmonautas, además que las naves y estaciones no requieren tantas reparaciones.

Solovyev se retiró del programa espacial ruso en 2000 y actualmente es investigador senior en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin.