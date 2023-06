Esta fotografía nítida del Telescopio Espacial James Webb captura 44 mil galaxias brillando de forma individual

Desde su anuncio se convirtió en uno de los proyectos más ambiciosos de la NASA. Los científicos detrás de este dispositivo sabían que con el Telescopio Espacial James Webb iban a lograr el registro de distancias jamás alcanzadas por la astronomía.

Y vaya que lo están logrando. La foto nítida de los pilares de la creación es una prueba de lo que es capaz el James Webb de la NASA. Recientemente captó detalles de una hermana de la Vía Láctea que debido a su ubicación, a unos 12 mil millones de años luz de distancia, rompe con todas las teorías de la formación del universo.

No hay dudas de que esta iniciativa de la NASA, que se lanzó como el gran sustituto del Telescopio Espacial Hubble cambiará la perspectiva que la ciencia tiene del universo. Además, nos deja espectáculos visuales como el que les traemos a continuación.

El astrónomo chileno y director del Observatorio Galileo, Sebastián Campos, publica en sus redes sociales una foto que se captó con el Telescopio Espacial James Webb. En ella se juntan unas 44 mil galaxias y de las cuales algunas se podrían encontrar a 13 mil millones de años luz de distancia de la Tierra.

“Cada galaxia contiene miles de millones de estrellas”. dice Sebastián en su posteo en su cuenta de Twitter. “Se encuentran tan distantes qué su luz ha viajado por más de 13.000 millones de años”, añade. “Casi toda la ‘vida’ de nuestro universo”, concluye maravillado en su publicación.

El James Webb es el telescopio espacial más grande y potente jamás construido. Tiene un espejo primario compuesto por 18 segmentos hexagonales de berilio recubiertos con una fina capa de oro. Con un diámetro de 6.5 metros, su espejo es más del doble de grande que el del Hubble.

Está equipado con cuatro instrumentos principales: el Near Infrared Camera (NIRCam), el Near Infrared Spectrograph (NIRSpec), el Mid-Infrared Instrument (MIRI) y el Fine Guidance Sensor/Near InfraRed Imager and Slitless Spectrograph (FGS/NIRISS). Cada uno de estos instrumentos tiene sus propias capacidades y objetivos científicos.