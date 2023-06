La NASA estudia más de 800 avistamientos OVNIS para resolver el mayor misterio del espacio

En los últimos años, los avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) han capturado la atención y la curiosidad de personas en todo el mundo. La NASA ha reconocido la existencia de estos fenómenos y ha emprendido una investigación exhaustiva para comprender su naturaleza y origen.

Bajo la dirección del director de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), Sean Kirkpatrick, y el astrofísico David Spergel, la NASA ha establecido un grupo de trabajo especializado en el análisis de los Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), una nueva terminología que reemplaza al tradicional término OVNI.

En una reciente conferencia de prensa, Kirkpatrick y Spergel compartieron avances significativos en la investigación en curso. Hasta la fecha, la NASA ha identificado más de 800 avistamientos OVNI ocurridos en las últimas tres décadas. Sorprendentemente, un porcentaje significativo de estos avistamientos no ha podido ser explicado científicamente.

Citado en la web del 13, Kirkpatrick afirmó: “Los vemos en todo el mundo, y los vemos haciendo maniobras aparentes muy interesantes”.

Informes “anómalos”

Kirkpatrick resaltó la naturaleza intrigante de estos avistamientos. Aunque la investigación se encuentra en una etapa inicial, los científicos de la NASA han determinado que entre el 2% y el 5% de los informes son verdaderamente anómalos. Sin embargo, los expertos enfatizaron la necesidad de precaución y paciencia en la interpretación de estos datos.

Spergel destacó que afirmar la existencia de inteligencia no humana requeriría evidencia extraordinaria, la cual aún no se ha encontrado. Además, los datos recopilados hasta ahora no proporcionan pruebas concluyentes sobre la naturaleza y el origen de cada evento de OVNIs.

A pesar de estas limitaciones, la NASA se encuentra comprometida en el estudio y análisis riguroso de los fenómenos OVNI. Para alcanzar una comprensión más profunda, la agencia espacial está utilizando herramientas más avanzadas y recopilando datos de mayor resolución.

Se espera que a finales de julio se publique un informe completo que detallará los hallazgos y conclusiones obtenidos hasta el momento.