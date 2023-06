NASA detecta explosión de rayos gamma tan grande que es la más brillante de todos los tiempos

Galaxias en interacción AM 1214-255. NASA, ESA, A. Barth (NASA, ESA, A. Barth/Europa Press)

La NASA anuncia un hallazgo tan impresionante como inesperado. Todo cortesía de una serie de ráfagas de rayos gamma que terminó siendo detectada por sus telescopios para dar lugar a un BOAT. Un evento que despide tales niveles de brillo que su rango podría ser considerado como uno de los más grandes de todos los tiempos, literalmente por sus siglas.

Esta explosión detectada en concreto, conocida ahora como GRB 221009A, se trató en sentido estricto de una ráfaga de rayos gamma, ya antes estudiada aquí y que por fines prácticos suele ser nombrada simplemente como GRB ya que, a grandes rasgos, es un destello de luz de muy alta energía producto de la muerte de una estrella colosal.

Como ya les mencionamos, en el pasado ya hemos analizado el hallazgo y existencia de estos casos de fenómenos GRB, pero en el caso de GRB 221009A, poco a poco van surgiendo más datos que nos ayudan a comprender mejor su relevancia y magnitud.

Por ejemplo, ahora tenemos la certeza de que nos encontramos ante la ráfaga más brillante de rayos X y rayos gamma sucedida desde que comenzó la civilización humana. Lo que le ha valido que a su brillo despedido se le denomine como un BOAT (The Brightest of All Time - El Más Grande de Todos los Tiempos).

Por qué la NASA cree que GRB 221009A con sus rayos gamma llega a ser un BOAT

De acuerdo con un reciente artículo de Popular Science, dedicado a relatar todas las novedades en torno a este caso, GRB 221009A es 70 veces más brillante que cualquier otra GRB observada antes en la historia.

El artículo inicial de The Astrophysical Journal Letters en marzo de 2023 era sólo el inicio, pero la información recopilada y su análisis profundo ha llevado a dimensionar mejor su magnitud:

Y es que una ráfaga así de brillante llega a la Tierra solo una vez cada 10.000 años, así lo considera por lo menos Eric Burns, profesor asistente y astrónomo de la Universidad Estatal de Luisiana involucrado en la detección de este fenómeno y su estudio a profundidad.

A nivel técnico los GRB largos, son ráfagas de rayos gamma que duran más de dos segundos y que se materializan cuando una estrella masiva se queda sin combustible y colapsa en un agujero negro.

Impresión artística de la acumulación de un agujero negro. JOHN A. PAICE (Sebastian Carrasco/Europa Press)

Dicha combinación de elementos provoca que poderosos chorros de material salgan disparados, colisionen con el gas alrededor de la antigua estrella y produzcan rayos gamma de alta energía.

Los astrónomos monitorean constantemente el cielo en busca de distintos GRB y otros destellos de luz brillantes y de corta duración, y así fue como encontraron este BOAT.

Luego de que el Observatorio Neil Gehrels Swift de la NASA recibiera una Burst Alert Telescope (BAT), que detecto a GRB 221009A, se inició el protocolo habitual y poco a poco la comunidad ha podido comprender qué tan grande fue.

En sentido práctico, esta ráfaga fue tan brillante que pudo activar la BAT dos veces. Así que su hallazgo nos ayudará a generar nuevas teoría sobre los fenómenos de colapso estelar y el nacimiento de agujeros negros.