La NASA revela los resultados de su primer estudio independiente sobre ovnis y confirma que sí existen

La existencia de ovnis ha sido confirmada por la NASA en su primer estudio independiente revelado este miércoles 31 de mayo de 2023, aunque no se ha determinado su origen extraterrestre.

La Agencia Espacial de Estados Unidos convocó a una comisión de expertos para analizar avistamientos que no han podido ser explicados, y los resultados fueron presentados en una sesión pública transmitida en streaming desde la sede de la NASA en Washington.

La sesión despertó el interés de miles de espectadores y generó opiniones diversas, incluyendo críticas hacia lo que algunos consideraron una deriva pseudocientífica por parte de la agencia estadounidense. En respuesta a esto, Dan Evans, portavoz de la NASA, defendió “el enfoque riguroso basado en evidencias como método para separar los hechos de la ficción”.

La NASA sostiene que el estudio previamente publicado sobre el tema es solo el primer paso para comprender los avistamientos misteriosos en el cielo, denominados “fenómenos aéreos no identificados”. El grupo de expertos analizó información no clasificada disponible sobre el fenómeno con el objetivo de determinar qué se necesita para comprender lo que sucede en el cielo y no tiene explicación.

La propuesta es crear una agencia internacional especializada en ovnis

En este sentido, los expertos proponen la creación de una agencia internacional especializada en el estudio de los ovnis, utilizando tecnología de última generación, como satélites y otros instrumentos científicos.

De acuerdo con La Vanguardia que cita a los científicos, “el objetivo sería revisar los fenómenos anómalos reportados desde la década de los años cuarenta hasta la actualidad, que han sido archivados debido a la falta de una respuesta rigurosa sobre su origen”.

Durante la sesión, Sean Kirkpatrick, representante del Pentágono, señaló que la gran mayoría de los avistamientos reportados entre 1996 y 2023 han ocurrido en el espacio aéreo y han sido presenciados por profesionales de la aviación comercial.

Lo anterior sugiere que no se trata de meras fantasías o ilusiones. Además, se destacó que en este periodo se han reportado muy pocos avistamientos desde el espacio o desde tierra. En todos estos casos, se hace referencia a objetos esféricos de entre uno y cuatro metros de altura, con colores que varían entre blanco, plateado y traslúcido.

El estudio de la NASA y la propuesta de crear una agencia internacional especializada en ovnis plantean un paso importante hacia la comprensión de estos fenómenos aéreos no identificados. A medida que se continúa investigando y recopilando datos, se espera que se obtengan respuestas más precisas sobre el origen y la naturaleza de los ovnis, lo que permitirá a la humanidad adentrarse en un terreno desconocido y fascinante.