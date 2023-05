Revelando misterios cósmicos del universo: ¿Por qué el Sol no brilla en el espacio?

El brillo del Sol que nos despierta cada mañana es lo suficientemente luminoso como para encandilar los ojos de cualquier persona. No se recomienda mirar fijamente hacia la estrella masiva que orbitamos, debido a que nos puede hacer daño en la vista.

Bajo esta lógica, algunos podrán pensar que los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional de la NASA (ISS por sus siglas en inglés), la tienen mucho más difícil que quienes estamos en Tierra firma.

Pero eso no es así. Fotos tomadas desde la ISS muestra a una estrella masiva como una bola, ciertamente muy brillante, pero no tanto como la lógica nos indica. El Sol es todo un presumido y solo muestra su brillo cuando tiene un público adecuado. El espacio simplemente no está a la altura de su deslumbrante presencia.

La verdad detrás de este fenómeno estelar radica en la dispersión de la luz. Aquí en la Tierra, nuestro querido Sol se toma la molestia de iluminar nuestro cielo azul gracias a la dispersión provocada por partículas como polvo, aire y vapor de agua. Pero una vez que abandonamos la acogedora atmósfera terrestre y nos aventuramos en el vasto vacío del espacio, el Sol se pone tímido y decide guardar su brillantez para sí mismo.

El Sol está celoso de su resplandor y no quiere compartirlo con el oscuro espacio exterior. Sin partículas que dispersen su luz ni aire que la difunda, nuestra estrella se niega a brillar en vano. Es como si se negara a actuar en un escenario sin una audiencia adecuada.

Por supuesto, esto no significa que el espacio esté completamente desprovisto de luz. En realidad, hay un montón de estrellas y galaxias que iluminan el universo. Pero nuestro propio Sol es una diva y solo muestra su deslumbrante fulgor cuando tiene la oportunidad de impresionar a una audiencia terrícola.

La próxima vez que contemplen las imágenes del espacio exterior y se pregunten por qué el Sol parece estar escondido en la sombra, recuerden que nuestro amado astro rey está reservando su brillo para nosotros, los habitantes afortunados de este planeta. Después de todo, no es fácil competir con la grandeza del Sol.