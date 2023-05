Civilizaciones extraterrestres podrían contactar a la Tierra para el año 2029, según científicos

El año 2029 puede resultar trascendental para la Tierra. De acuerdo con un grupo de científicos, es posible que civilizaciones extraterrestres contacten con nuestro planeta para ese entonces.

No lo dijo Mafe Walker, ni tampoco algún otro autoproclamado vidente. Es el fruto de investigaciones serias de varios años.

Reilly Derrick y Howard Isaacson, científicos de la Universidad de California en Los Ángeles y Berkeley estimaron las trayectorias de potentes transmisiones de radio desde la Tierra hacia múltiples naves espaciales enviadas por la NASA y otras agencias.

Visitantes del Museo de San Nicolás disfrutan de la primera edición de la Expo Ovni.

Según los cálculos, si existe la posibilidad de recibir un mensaje de retorno, está pautado para 2029. Todo se dio a conocer en la revista Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

Los científicos determinaron además qué estrellas, junto con cualquier planeta con posible vida extraterrestre, están mejor situadas para recibir los mensajes.

El método para llegar al 2029 como el año de posible contacto con civilizaciones extraterrestres

Derrick e Isaacson se apoyan en el análisis de las señales enviadas a naves como la Voyager 1 y 2, Pioneer 10 y 11, y New Horizons. Con esto se determinó la velocidad con las que las señales podrían ser enviadas de vuelta a la Tierra desde esas naves.

Si existen civilizaciones extraterrestres que captaron algunas de las señales, y tienen la oportunidad de responder, las estimaciones apuntan a al menos seis años de espera para que el mensaje llegue a nuestro planeta.

El silencio revela pistas en busca de vida extraterrestre

Pero si no existen, pues no hay mensaje. Tan sencillo como eso.

Las naves han estado comunicándose con la Red de Espacio Profundo (Deep Station Network) de la NASA, descargando información a través de las antenas de radio. Cada una de ellas tuvo contacto con al menos una estrella.

Por ello, para Derrick e Isaacson, de haber vida extraterrestre en el sistema, un mensaje podría llegar a nuestro planeta en 2029. ¿Será posible?