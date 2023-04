La NASA crea un consorcio de fabricación, ensamblaje y mantenimiento en el espacio: de qué se trata

La NASA anunció un nuevo consorcio centrado en hacer que las capacidades de servicio, ensamblaje y fabricación en el espacio (ISAM, por sus siglas en inglés) sean una parte rutinaria de las arquitecturas espaciales y los ciclos de vida de las misiones.

A través de una gama de capacidades, ISAM puede permitir nuevos paradigmas de misión y extender la vida útil de las naves espaciales, de acuerdo con la agencia.

El servicio en el espacio abarca actividades que incluyen la reparación de naves espaciales, el reabastecimiento de combustible, la reubicación y la modernización, mientras que el ensamblaje y la fabricación incluyen capacidades como la impresión 3D y el ensamblaje de componentes en el espacio. Juntas, estas capacidades pueden permitir un ecosistema espacial más sostenible, robusto y duradero.

La iniciativa de COSMIC

La Dirección de Misiones de Tecnología Espacial de la NASA (STMD) formuló y financia el COnsortium for Space Mobility and ISAM Capabilities (COSMIC). En febrero de 2023, la agencia seleccionó a The Aerospace Corporation para operar el grupo. Se planea una reunión inicial para el otoño de 2023.

NASA (Unsplash)

Jim Reuter, administrador asociado de STMD en la sede de la NASA en Washington, explicó: “Buscamos fomentar una alianza nacional entre el gobierno, la industria, las instituciones de investigación sin fines de lucro y la academia para garantizar que Estados Unidos sea el líder mundial en ISAM”.

“Este nuevo consorcio proporciona un lugar para que todas las partes se coordinen y colaboren en el desarrollo de capacidades, casos comerciales y aplicaciones de misión”.

El consorcio se alinea con la Estrategia Nacional de ISAM y el Plan Nacional de Implementación de ISAM publicado en 2022, brindando una oportunidad para la colaboración entre el gobierno, la industria y la academia para perseguir objetivos comunes en el desarrollo de capacidades de ISAM.

Por su parte, Trudy Kortes, directora de demostraciones de tecnología de STMD, agregó: “La NASA, las agencias gubernamentales y la industria han invertido en tecnologías robóticas ISAM durante décadas. Aún así, es raro que los satélites modernos se diseñen y construyan teniendo en cuenta cosas como agarre, reabastecimiento de combustible y otras reparaciones robóticas. Queremos cambiar eso”.