Ejército ‘mete candado’ a informes sobre ovnis en México

A pesar del incremento de incidentes en el espacio aéreo mexicano por la detección de ovnis (Objetos Voladores no Identificados), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el gobierno federal se resisten a entregar información detallada al Congreso de la Unión y a particulares que han solicitado — en diferentes años —este tipo de alertas que han recopilado en las últimas décadas.

Ciudadanos, organizaciones civiles e incluso organizaciones civiles han exigido —por medio de solicitudes de información— a las Fuerzas Armadas que den un informe pormenorizado de este tipo de aeronaves que han sobrevolado el cielo mexicano y que han sido incluso señales de alertas de seguridad nacional; sin embargo, la Sedena se ha negado a brindar esta información.

Esto toma relevancia luego de que en esta semana la Cámara de Diputados aprobara la militarización del cielo mexicano y cediera el control absoluto de las operaciones a la Sedena, esto bajo el argumento de las “múltiples irregularidades” que se existen en el cielo, como pilotos con licencias falsas y que realizan traslados en aviones particulares, así como objetos no identificados que sobrevuelan el espacio aéreo.

Por ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se ha pronunciado para que las autoridades correspondientes brinden la información solicitada, en un ejercicio de acceso a la información de los ciudadanos al ser un tema de interés público y ante las constantes negativas para entregar los registros que se solicitan.

Diversas solicitudes han sido registradas en la PNT sobre estos sobrevuelos no autorizados.

Y es que en los últimos diez años, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ha recibido numerosas peticiones de particulares hacia las dependencias para que se expliquen sobre estos objetos voladores no identificados, pero las Fuerzas Armadas únicamente se han limitado a confirmar la presencia de ellos y no ha brindado ningún informe sobre ello, al considerar estos documentos como “clasificados”; en otros casos alega que no están facultados para responder a estos cuestionamientos.

Por ejemplo, en febrero de 2019, a través de la PNT, un ciudadano elaboró una solicitud de información que fue dirigida a los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), en la que pidió una grabación de 1975 que fue captado por el tránsito aéreo de la Ciudad de México una señal de un piloto que reportó irregularidades en el mando de la nave; no obstante, el órgano de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transporte declaró inexistente la información, a pesar de que dicho suceso fue confirmado por las autoridades locales en ese entonces.

“El avión está volando solo aparentemente: lo está controlando alguien, no sé. Yo venía volando desde Zihuatanejo, chequé Tequesquitengo, voy hacia la Ciudad de México. Mi presente altitud son quince mil pies, el avión está completamente nivelado, recto y nivelado, estoy establecido en el radial 004 de Tequesquitengo”, refiere la solicitud de transparencia.

En tanto, durante los tres años: 2019, 2020 y 2021, se han interpuesto diversas solicitudes a las Fuerzas Armadas, así como a la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Federal de Aviación Civil para que den a conocer los avistamientos que han tenido respecto a estos artefactos no reconocidos. En respuesta, la dependencia federal y los organismos han reconocido de estas operaciones, aunque han detallado que, al ser temas considerados como de “seguridad nacional” no pueden darse a conocer al público en general o por medio de esta plataforma.

El caso más reciente fue la polémica que desató Jaime Maussan, quien dio a conocer en sus redes sociales la solicitud que entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional para que le dieran un video que data del año 2004, en la que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana registró una serie de luces durante un sobrevuelo sobre las inmediaciones de Campeche.

La dependencia gubernamental confirmó por medio de una respuesta en la plataforma que el material sí fue entregado a Maussan, por medio de la solicitud con folio 0000700052206 y otras más con numeral 0000700049204, en la que se declara que el video es original y que fue también entregado a diversos centros de investigación para su estudio, lo que generó una serie de críticas por académicos y ciudadanos.

Dependencias que han negado información sobre los ovnis en la PNT

• Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

• Agencia Espacial Méxicana (AEM).

• Centro de Investigación en Ciencias e Información Geoespacial.

• Fondo sectorial de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en actividades espaciales, inscrito al Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt).

• Agencia Federal de Aviación Civil.

Esto es lo que dice la Sedena sobre los ovnis

Entre los registros más conocidos se encuentran el del piloto de una avioneta en Tequesquitengo que notificaba sobre la presencia de tres ovnis que volaban a su lado el sábado 3 de mayo de 1975, cuya transcripción de la grabación fue entregada vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a un ciudadano.

En los últimos días, el Congreso de Estados Unidos alertó sobre un incremento de avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (ovnis), lo que encendió el debate sobre estas aeronaves.

