Tomates en el espacio: así es el plan de la NASA para sembrar en Marte

La colonización de Marte, entre ceja y ceja para la NASA, necesita consolidar su manutención. El objetivo de la agencia aeroespacial norteamericana es que los pioneros que lleguen al planeta rojo puedan producir sus propios alimentos, y para ello están realizando pruebas con tomates en la Estación Espacial Internacional.

En la actualidad, la NASA fomenta el cultivo de tomates para el experimento de agricultura espacial Veg-05. El proyecto general se denomina Pick-and-Eat Salad-Crop Productivity, Nutritional Value and Acceptability to Supplement the ISS Food System.

Cultivo de tomates en la Estación Espacial Internacional NASA

Según explica en un comunicado, “el objetivo principal de la investigación botánica es crear un sistema continuo de producción de alimentos frescos para sostener a los astronautas que viajan mucho más allá de la órbita terrestre baja y disminuir la dependencia de las misiones de carga visitantes”.

Frank Rubio, astronauta de origen salvadoreño en la Estación Espacial Internacional, fue el encargado más reciente del cultivo, de acuerdo con las fotos mostradas por la NASA.

¿Qué tipo de tomates se cultivan en la Estación Espacial Internacional?

La parte específica del cultivo de tomates lleva por nombre Veg-05, y es impulsado desde la Tierra por Gioia Massa, del Centro Espacial Kennedy de la NASA, y varios colaboradores.

“La investigación de Veg-05 amplía la variedad de cultivos a los tomates enanos y se centra en el impacto de la calidad de la luz y los fertilizantes en la producción de frutas, la seguridad microbiana de los alimentos, el valor nutricional, la aceptabilidad del sabor por parte de la tripulación”, resalta el equipo.

Pero la clave del experimento no es cultivar cualquier tomate. Son tomates Red Robin, tipo Cherry, de porte muy pequeño, fertilizados con una mezcla patentada de Florikan CRF 14-4-14 T 180 día y T 100 día, además de un finalizador de plantas de floración de 70 días.

Lo importante es que se usaron semillas y material especial para tener mayor consistencia, sembrando en un invernadero en miniatura. ¿Podrá verse algo similar en el futuro en Marte? Por como van las cosas, es muy posible, así sea en el futuro lejano.