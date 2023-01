Por qué los astronautas no pueden silbar en el espacio

Los astronautas en una misión en el espacio no pueden silbar. No encontrarán un perro llamado Cosmo en la Luna a quien puedan llamarlo con un silbido, primero porque no hay perros en órbita y segundo porque no pueden emitir el sonido del silbido.

De acuerdo con un informe publicado en el sitio web de Gizmodo, esto fue descubierto sobre la marcha por el intrépido astronauta Dan Barry en 1999, quien afortunadamente no afectó a la misión en la que trabajaba.

Barry descubrió una consecuencia inesperada de los viajes espaciales durante una caminata espacial. Una función habitual, realizada con total normalidad en la Tierra, falló repentinamente en el espacio profundo: intentó silbar y falló.

Dan Barry

Sin embargo, si un astronauta intenta silbar en el espacio, podría provocar resultados desastrosos. De hecho, varios otros astronautas han intentado silbar durante las caminatas espaciales, con selecciones de melodías que incluyen el clásico “Whistle While You Work” de Disney y el tema “Leave it to Beaver”. Nadie lo logró.

¿Por qué no se puede silbar en el espacio?

El silbido funciona haciendo pasar una corriente de aire a través o sobre un pasaje angosto que conduce a un espacio cerrado. El aire dentro del espacio vibra rápidamente, produciendo un sonido.

Los trajes espaciales evitan que los astronautas sufran los efectos del vacío que los rodea, pero no tienen el mismo empuje de la presión de toda una atmósfera. Los humanos terrestres tienen 14.7 libras por pulgada cuadrada de aire presionando sobre ellos cada segundo del día y la técnica del silbido, en particular, requiere mucho aire.

Los trajes espaciales solo ejercen alrededor de 4,3 libras de presión por pulgada cuadrada sobre el usuario. La cantidad de aire que es forzado por los labios no es suficiente para crear esas vibraciones enormes y rápidas. Por esta razón, los astronautas no pueden silbar en el espacio.