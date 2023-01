Dos astronautas dn la ISS realizarán su primera caminata espacial el 20 de enero: así puedes verla en vivo

Este viernes 20 de enero, dos astronautas de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) saldrán de la esclusa de aire Quest de la Estación para instalar nuevo hardware en el exterior de la ISS, lo que será su primera caminata espacial.

Los dos astronautas que realizarán la caminata espacial serán la astrónoma de la NASA, Nicole Mann, y el astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), Koichi Wakata.

De acuerdo con el reporte publicado en el sitio web de Digital Trends, los astronautas estarán trabajando en el proyecto en curso de actualización del sistema de energía de la Estación Espacial, que implica la instalación de nuevos paneles solares llamados iROSA. Hasta ahora, cuatro de un total de seis se han instalado desde 2021.

Sin embargo, Mann y Wakata no instalarán paneles solares esta vez, sino que instalarán dos plataformas de montaje que se utilizarán para instalar paneles en el futuro.

La NASA explicó: “El dúo completará la instalación de una plataforma de montaje en el canal de energía 1B que se inició durante una caminata espacial anterior y comenzará a instalar una plataforma de montaje en el canal de energía 1A”.

Cómo ver la caminata

Mann usará un traje blanco sin marcas, mientras que Wakata usará un traje blanco con rayas rojas. Si está interesado en ver cómo es trabajar en el espacio, la NASA transmitirá en vivo la caminata espacial completa junto con comentarios para explicarlo.

La caminata se transmitirá en vivo en NASA TV. La cobertura de la caminata espacial comenzará a las 7 am ET (4 am PT) el viernes 20 de enero, y la caminata espacial misma está programada para comenzar a las 8:15 am ET (5:15 am PT). La cobertura se extenderá durante la caminata espacial, que se estima en alrededor de seis horas y media.