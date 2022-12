Susto en Brasil: este es el momento en el que un meteoro ilumina la noche de Río Grande do Sul

Los habitantes de Río Grande do Sul, en Brasil, pasaron un gran susto al ver cómo se iluminaba la noche con un meteoro. Es el más grande observado en la región desde octubre de 2020.

El meteoro fue registrado por el Observatorio Espacial Heller & Jung, la madrugada del pasado martes, 29 de noviembre.

Meteoro superluminoso, registrado às 3h48 de segunda-feira (28), é considerado maior superbólido desde outubro de 2020. Confira vídeo:



📸 Observatório Espacial Heller & Jung



Leia mais: https://t.co/g9jTPNhwMf pic.twitter.com/sc7d6ZOGoN — Jornal NH (@jornalnh) November 30, 2022

Carlos Fernando Jung, investigador a cargo del observatorio, explicó que es un superbólido con una magnitud de -12. “Entró en nuestra atmósfera a una altura de 124 kilómetros, extinguiéndose a los 112 kilómetros”, explicó Jung, citado por Correio Braziliense.

No es la primera vez que este tipo de eventos ocurre en Río Grande do Sul. En octubre de 2020, un haz de luz procedente del espacio iluminó la noche en Caxias do Sul, a 96 kilómetros de Porto Alegre, capital del estado.

Se movía, aproximadamente, a 60.900 kilómetros por hora, de acuerdo con los estudios de los astrónomos locales.

Lo visto en el cielo de Brasil fue un meteoro y no un meteorito, ¿por qué?

¿Cuál es la diferencia entre un meteoro y un meteorito?

De acuerdo con National Geographic, un meteoro es el fenómeno luminoso que se produce por la ionización del aire, cuando los meteoroides son atraídos por la gravedad terrestre y entran en contacto con la atmósfera.

En el caso de los meteoritos, son meteoroides que consiguen cruzar la atmósfera terrestre y llegar a la superficie de la Tierra.

Los meteoroides son pequeños restos de rota y metal: la mayoría de ellos se vaporizan al llegar a la atmósfera terrestre, dejando un rastro de polvo brillante que se conoce como… meteoro o “estrella fugaz”.

Por lo tanto, de acuerdo con los investigadores, lo visto en el cielo de Brasil fue un meteoro. Si llegan a conseguir los restos, en algún lugar de la superficie terrestre, pasa a conocerse como meteorito.