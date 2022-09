La órbita de una estrella similar al Sol revela el agujero negro más cercano jamás encontrado

Un equipo de investigación internacional se basó en datos del Observatorio Gaia de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) para observar una estrella similar al Sol con extrañas características orbitales. El estudio encontró que, debido a la naturaleza de su órbita, debe ser parte de un sistema binario de agujeros negros.

Esto lo convierte en el agujero negro más cercano a nuestro Sistema Solar e implica la existencia de una población considerable de agujeros negros inactivos en nuestra galaxia.

La investigación fue dirigida por Kareem El-Badry, astrofísico miembro de la Sociedad de Harvard en el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica (CFA) y el Instituto Max Planck de Astronomía (MPIA), acompañado por expertos de Caltech, Berkeley y otras entodades.

El-Badry explicó a Universe Today que estas observaciones formaban parte de una campaña más amplia para identificar a los agujeros negros inactivos que acompañan a las estrellas normales en la galaxia de la Vía Láctea.

La búsqueda de agujeros negros inactivos

El autor principal del estudio, que se publicará en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, declaró: “He estado buscando agujeros negros inactivos durante los últimos cuatro años utilizando una amplia gama de conjuntos de datos y métodos”.

“Mis intentos anteriores arrojaron una colección diversa de binarios que se hacen pasar por agujeros negros, pero esta fue la primera vez que la búsqueda dio sus frutos”.

Agujero negro

Por el bien de este estudio, El-Badry y sus colegas se basaron en los datos obtenidos por el Observatorio Gaia de la ESA. Esta misión ha pasado casi una década midiendo las posiciones, distancias y movimientos propios de casi mil millones de objetos astronómicos, como estrellas, planetas, cometas, asteroides y galaxias.

Mediante el seguimiento del movimiento de los objetos a medida que orbitan el centro de la Vía Láctea, una técnica conocida como astrometría, la misión Gaia tiene como objetivo construir el catálogo espacial en 3D más preciso jamás creado.

Estas observaciones son una oportunidad para probar las leyes de la física en las condiciones más extremas y ofrecen información sobre las fuerzas que dieron forma al Universo.