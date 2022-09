lonsdaleíta: el diamante del espacio exterior delgado como un cabello por fin tiene una explicación de su origen

Allá afuera en el espacio existe una cantidad enorme de misterios por resolver y hallazgos por encontrar. Pero al menos hay un enigma que parece quedar finalmente resuelto: el origen de la lonsdaleíta, un diamante espacial del tamaño de una hebra de pelo.

Bajo una perspectiva tradicional siempre había existido la idea de que los diamantes eran joyas exclusivas del planeta Tierra.

Pero la realidad es que su composición química hacen posible su existencia en prácticamente cualquier punto donde las condiciones lo vuelvan posible.

Es así como llegamos a la creación del objeto de esta nota, un diamante cuya existencia tangible era un hecho por encontrar muestras de ello.

Pero la explicación detrás de su origen y su estructura exacta de composición se mantenía como una suerte de misterio enredado. Hasta ahora.

Diamantes espaciales explicados: así es en realidad la Ionsdaleíta

La más reciente edición de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) cuenta con los resultados de una importante investigación, realizada por un equipo encabezado por cintíficos de la Universidad del Tecnología de Melbourne (RMIT).

En el documento, se afirma que la afirma la lonsdaleíta es una rara forma hexagonal de diamante y que se habrían formado después de que un antiguo planeta enano del sistema solar colisionara con un gran asteroide.

Todo esto habría sucedido hace más de 4.500 millones de años y las estimaciones fueron posibles gracias a una serie de muestras de meteoritos de ureilita procedentes del manto del planeta enano, en donde confirmaron la existencia de lonsdateíta.

Este mineral recibe este peculiar en honor de la cristalógrafa británica Dame Kathleen Lonsdale y constituyen el punto donde redimensionamos nuestras concepciones sobre las cualidades de los diamantes.

Ya que la estructura hexagonal de los átomos de la lonsdaleíta la hace más dura que los diamantes normales, que tienen una estructura cúbica.

Diamantes / Imagen referencial Foto: Unsplash

Este estudio tiene alta relevancia, ya que demuestra categóricamente que la lonsdaleíta existe en la naturaleza.

Los mayores cristales de lonsdaleíta conocidos hasta la fecha cuentan con un tamaño de hasta una micra, son mucho más fino que una hebra de cabello humano, y su estructura es algo que básicamente no se había visto antes.

De modo que estos cristales podrían ser la base y clave para la creación de nuevas técnicas de fabricación de materiales ultraduros con formas diminutas, super delgadas, pero virtualmente indestructibles.

El equipo detrás de esta investigación utilizó técnicas avanzadas de microscopía electrónica para capturar los cortes sólidos de los meteoritos y eso hizo posible descifrar su estructura.

Pero esto es sólo el comienzo.