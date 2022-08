Por esta razón el telescopio Hubble sigue siendo tan útil como el James Webb

Durante las últimas semanas, el telescopio James Webb ha capturado una gran cantidad de imágenes interesantes que han llamado la atención de científicos, astrónomos y muchos aficionados de todo lo que tiene que ver con el espacio. Sin embargo, la llegada de esta nueva pieza de tecnología no significa que la NASA esté dejando a un lado al telescopio Hubble que tanto ha sido de utilidad en el pasado.

Si bien este nuevo telescopio marca un gran avance en materia de tecnología que permite ver otros datos que no podían ser detectados a través del Hubble, pero la verdad es que aún sigue siendo útil para muchos tipos de investigaciones, incluso algunas en la que el James Webb no sería tan efectivo.

Lo primero que muchos expertos señalan es que el Hubble sigue teniendo un gran mérito en la actualidad ya que sin el no habrían imágenes con las cuales comparar los hallazgos del nuevo “juguete” de la NASA.

“Todo el panorama de la investigación está definido por lo que vio el Hubble, y nos dejó especulando sobre lo que podríamos aprender si pudiéramos ver un poco más”, dijo Matt Caplan, profesor de física en la Universidad Estatal de Illinois, en una entrevista con el portal Cnet.

Por otro lado, la astrónoma de la Universidad de Cornell, Nikole Lewis, comentó que estaba interesada en el Hubble ya que tiene características que el James Webb no posee y que ella necesita para su investigación. Y es que Nikole estudia exoplanetas y tiene la intención de usar longitudes de onda de luz visible y ultravioleta para decodificar nubes y neblinas de mundos extraños, el tipo de luz al que el modelo novedoso no es sensible.

El Hubble también sigue siendo el principal candidato para examinar las galaxias que se mueven a lo largo del eje X o Y, en lugar del eje Z. “Si bien el movimiento galáctico ‘hacia’ y ‘lejos’ de la Tierra es muy fácil de medir con desplazamiento al rojo”, una especialidad del James Web, “el movimiento ‘de lado a lado’ es más difícil”, concluyó Caplan.