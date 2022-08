El agua en Marte no sería líquida, sino que habría adoptado otras formas, según estudio basado en Mars Insight de NASA

Los resultados de la misión Mars InSight de la NASA siguen dando a conocer novedades respecto a Marte y el nuevo enfoque apunta hacia la forma del agua en el planeta rojo.

De acuerdo con investigadores del Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California en San Diego, gran parte del agua en Marte se convirtió en minerales que forman el cemento subterráneo.

Además, en los 300 metros superiores del subsuelo en el ecuador marciano hay poco o nada de hielo.

La nave espacial InSight de la NASA aterrizó en 2018 sobre Elysium Planitia, una llanura plana y suave cerca del ecuador marciano. Desde entonces, ha ofrecido información sobre la zona, respecto a las ondas sísmicas y al estado geológico del lugar.

“Como científicos, ahora enfrentamos los mejores datos, las mejores observaciones”, explica Michael Manga, coautor del estudio, en el comunicado emitido por el Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California en San Diego. “Y nuestros modelos predijeron que todavía debería haber suelo congelado en esa latitud con acuíferos debajo”.

Las formas del agua en Marte, de acuerdo con los datos de InSight de NASA

Vashan Wright, de Scripps, señaló: “Encontramos que la corteza de Marte es débil y porosa. Los sedimentos no están bien cementados. Y no hay hielo o no hay mucho hielo llenando los espacios porosos”.

“Estos hallazgos no excluyen que pueda haber granos de hielo o pequeñas bolas que no estén uniendo otros minerales. La pregunta es qué tan probable es que el hielo se encuentre presente en esa forma”, añadió Wright.

Planeta Marte (SCIEPRO/Getty Images/Science Photo Libra)

La falta de sedimentos cementados sugiere una escasez del líquido, al menos, en los 300 metros por debajo del lugar de aterrizaje de InSight cerca del ecuador. Según los investigadores, la temperatura promedio por debajo del punto de congelación en el ecuador de Marte indica que las condiciones serían lo suficientemente frías como para congelar el agua si estuviera allí.

Por lo tanto, parece imposible, o al menos muy difícil, que el subsuelo marciano esté lleno de hielo.

En un futuro, la misión internacional robótica Mars Ice Mapper ayudaría a la NASA a identificar posibles objetivos científicos para las primeras misiones humanas al planeta rojo.