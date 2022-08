La NASA revela uno de los misterios más extraños de Marte: qué son los “espaguetis” encontrados en el planeta

No tiene sentido que unos espaguetis estén en suelo marciano. Primero, porque el hombre no ha llegado a Marte. Segundo, porque no hay restaurantes de comida italiana en el planeta. Y tercero, porque la NASA hubiese informado con bombos y platillos que los alienígenas disfrutan de una buena boloñesa.

Lo cierto del caso es que unos extraños espaguetis se convirtieron en uno de los misterios más absurdos de Marte, donde el fiel róver Perseverance cumple con su trabajo de investigar la superficie del mundo rojo.

Desde que el róver Perseverance de la agencia espacial estadounidense aterrizó en el cráter Jezero en febrero de 2021, ha estado descubierto cosas muy interesantes, entre tantas, estos fideos.

Fue a mediados de julio cuando la cámara frontal para evitar peligros de Percy, como cariñosamente se conoce al róver, capturó una imagen de una “planta rodadora marciana”, pero a simple vista parecen restos de basura.

¿Qué son realmente los espaguetis?

En su momento, un portavoz de la NASA informó en un correo electrónico que el objeto debe de ser algún desecho de la misión, pero no está claro qué es exactamente.

Entonces, si nadie hizo un pícnic en Marte, ¿qué demonios son estos espaguetis? Pues este plato no es un homenaje a los italianos, sino unas cuerdas enredadas.

Los supuestos espaguetis en Marte Toma enfocada de la cuerda.

La agencia espacial, con exactitud, explicó que es un trozo de red Dacron, una fibra de poliéster que se utilizaba en las mantas térmicas del equipo de Entrada, Descenso y Aterrizaje conocido como EDL, el sistema de aterrizaje del róver, corroborando las primeras hipótesis que apuntaban que el objeto fibroso era de origen terrestre y no marciano.

“Los equipos de hardware sospechan que se trata de otro trozo de red Dacron, basándose en el patrón de malla de cuadrícula de 2x2 mm2 observado. Observaron que este trozo de red en particular parece haber sufrido un desenredo/desmenuzamiento significativo, lo que sugiere que fue sometido a fuertes fuerzas”, detalló la NASA.