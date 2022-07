Astrónomos podrían tener nuevas pistas de vida extraterrestre gracias al telescopio James Webb

Desde que el hombre descubrió que podía explorar mucho más que solo la Tierra, ha estado soñando con la infinidad de cosas que podría encontrar en el espacio, y una de las más sonadas es la vida en otros planetas. Y si bien actualmente hay indicios que podrían llevar a conocer más al respecto, gracias a la potencia del telescopio espacial James Webb será una tarea más sencilla ya que puede identificar algunos factores determinantes en esta materia.

Recientemente, el telescopio espacial logró demostrar la gran capacidad que tiene al presentar una serie de imágenes a todo color de diferentes formaciones cósmicas, las cuales se pueden observan con mayor detalle en comparación con las ofrecidas por el telescopio Hubble. Y es precisamente esta ventaja la que planean usar los astrónomos para poder identificar de manera más rápida y efectiva si un cuerpo celeste tiene algún indicio de vida.

De acuerdo con un artículo escrito por los profesores de astronomía Daniel Apai y Chris Impey, la nueva tecnología de está poderosa máquina podría ayudar a los expertos a medir la composición química de las atmósferas de los planetas alrededor de otras estrellas, lo cual podría dar como resultado que alguno de ellos pueda tener una firma química que indique señales de vida de algún tipo.

Para esto, explicaron que a través de las imágenes del telescopio James Webb estudiarán la luz de las estrellas que tienen interacción con la superficie o la atmósfera de un planeta. Si estas tienen alguna señal de vida, la luz puede ser una pista, llamada “biofirma”.

Los profesores explican que estos cambios de luz pueden ser extremadamente sutiles, al punto que sería muy complicado de interpretar incluso con la potencia de la nueva adquisición de la NASA. Sin embargo, señalan que el telescopio James Webb está marcando una gran pauta ya que con otros instrumentos anteriores era virtualmente imposible detectar el brillo necesario para estas investigaciones.

Por otro lado, también señalaron que este no fue diseñado para buscar vida, por lo que el telescopio solo puede examinar algunos de los mundos potencialmente habitables más cercanos. Además, solo puede detectar cambios en niveles atmosféricos de dióxido de carbono, metano y vapor de agua. Mientras que ciertas combinaciones de estos gases puede sugerir vida, Webb no es capaz de detectar la presencia de oxígeno no unido, que es la señal más fuerte de vida.