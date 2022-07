Joe Biden reveló la primera imagen infrarrojo más profunda del universo del Telescopio Espacial James Webb

Imagen Telescopio espacial James Webb ((Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach/NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO ))

Desde que el Telescopio espacial James Webb entró en órbita hace pocos meses, las expectativas de los científicos espaciales se incrementaron por los resultados que este observatorio espacial iba a suministrar al planeta tierra con sus imágenes. Ayer, lunes 11 de julio se evidenció la primera gran muestra de lo que es capaz de hacer.

A través de una presentación de carácter presidencial, el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, presentó lo que es, hasta ahora, la imagen infrarroja más profunda del universo.

El jefe de Estado reveló la imagen del cúmulo de galaxias SMACS 0723, conocida como el primer campo profundo de Webb, durante un evento en la Casa Blanca. adelantándose a la NASA y la ESA.

Primera imagen “poética” del universo

La imagen presentada por Biden muestra una pequeña porción del cielo, comparable a la envergadura de un grano de arena sostenido a distancia del brazo, mejorada considerablemente por el poder de recolección de luz del JWST. El resultado es una vista de miles de galaxias. Los más remotos datan de un tiempo hace más de 13 mil millones de años, no mucho después del amanecer del universo, y han sido magnificados a la vista por una galaxia masiva en primer plano, reseñan medios especializado.

“Es una nueva ventana a la historia de nuestro universo”, dijo el presidente Biden. “Hoy estamos vislumbrando la primera luz que brilla a través de esa ventana”.

Sitios apadrinados por la NASA sostienen que la nítida vista de Webb en el infrarrojo cercano mostró estructuras tenues en galaxias extremadamente distantes para ofrecer la vista más detallada hasta la fecha del universo temprano.

“Capturar todo esto fue en un día de trabajo. (¡Literalmente! Webb capturó esta imagen en menos de un día, mientras que imágenes similares del Hubble pueden tardar semanas)”, expone la agencia espacial estadounidense en su cuenta de Instagram donde además aclara que esta no es la imagen más lejana que se ha visto. “Las misiones no infrarrojas como COBE y WMAP vieron el universo más cerca del Big Bang (unos 380.000 años después), cuando había radiación de fondo de microondas, pero no estrellas o galaxias. Webb ve unos 100 millones de años después” añaden.

La presentación oficial de las cinco imágenes a color del telescopio James Webb tendrá lugar este martes 12, a partir de las 9:45 hora del Este, misma hora en Chile y a las 8:45 horas de México. NASA TV y ESA TV transmitirán en vivo.