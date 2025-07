¡Por fin revelados! Estos son los primeros nombres confirmados del Live Action de The Legend of Zelda

Imagina que recibes una carta de Hyrule anunciando que tu héroe favorito saltará a la gran pantalla… Pues eso es justo lo que Shigeru Miyamoto acaba de hacer al confirmar a los actores que darán vida a Link y Zelda. ¿Listos para desempolvar sus espadas de madera y acompasar sus corazones al ritmo de la ocarina?

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [Solo le tomó cinco años: Cyberpunk 2077 al fin llega a Mac]

Los elegidos: caras nuevas para un legado épico

Este miércoles, entre memes y teorías conspirativas, Miyamoto rompió el silencio con un mensaje tan breve como mágico: Zelda será interpretada por la británica Bo Bragason y Link correrá aventuras gracias al joven Benjamin Evan Ainsworth.

La reacción de los fans no se hizo esperar: GIFs de “¡OMG!”, corazoncitos en redes y hasta promesas de maratones de juegos para “prepararse” antes del estreno.

“Soy Miyamoto. Me complace anunciar que, para la película de acción real de The Legend of Zelda, Zelda será interpretada por Bo Bragason y Link por Benjamin Evan Ainsworth. Tengo muchas ganas de verlos a ambos en la gran pantalla.”

Y por si quedaba algún despistado: la cita es el 7 de mayo de 2027. Apunten la fecha en su calendario de tesoros.

Bo Bragason: la princesa con espíritu de guerrera

Con apenas 21 años, Bo ya ha demostrado que no le teme ni al drama ni al suspense. La vimos en King and Conqueror (2025), nos estremecimos con ella en The Radleys (2024) y hasta brincamos de miedo con Censor (2021). ¿Y quién no disfrutó de sus susurros en la serie de la BBC Three Girls?

PUBLICIDAD

Lo mejor: Bo sabe combinar ese aire refinado de la nobleza con la valentía de quien carga un escudo… o un escudo de cartón, según el presupuesto. Se le puede imaginar enganchada a su arco y soltando flechas al estilo “verde verdísimo” por los campos de Hyrule.

Benjamin Evan Ainsworth: el joven héroe que viene pisando fuerte

A sus 16 años, Benjamin no es ningún novato. Prestó su voz a Pinocho en el remake de Robert Zemeckis y se coló en nuestras pantallas con La maldición de Bly Manor y The Sandman. También nos hizo reír en Son of a Critch (¡nominación al Canadian Screen Award incluida!) y nos enterneció en Flora & Ulysses de Disney+.

¿Link cabezota y curioso? Benjamin lo tiene en su ADN. Solo hace falta verlo decorar su habitación con posters de fantasía para saber que ama este universo… y nosotros amamos que ame este universo.

¿Qué nos espera tras el telón de Hyrule?

Con los rostros confirmados, las especulaciones están al 1000%. ¿Tendremos cameos de Goron bailando breakdance? ¿Veremos a la reina Zelda preparando té para sus súbditos? ¿O un Link haciendo ASMR cortando hierba con su espada—pero con todo el arte?

Lo que sí podemos intuir es que el equipo creativo se romperá la cabeza para equilibrar nostalgia y sorpresas. Vestuario al nivel de un mercader de geranios, paisajes que quitan el aliento y esa banda sonora que nos hará tararear “ba-ba-ba-ba-ba” en los pasillos del cine.

Te puede interesar: [Se viene Donkey Kong Bananza: ¿Cómo ha sido el camino de este gorila en el Siglo XXI?]

Así que, compañeros de quest, afilen sus gorras verdes y reserven palomitas mágicas: ¡el live action de The Legend of Zelda empieza su andadura hacia el corazón de todos nosotros!