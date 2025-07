Solo le tomó cinco años: Cyberpunk 2077 al fin llega a Mac

Parecía una broma, pero es oficial: Cyberpunk 2077 llega finalmente a Mac en 2025, cinco años después de su caótico estreno en PC y consolas. Durante ese tiempo, el juego ha recibido parches, expansiones, memes... y hasta una versión para Nintendo Switch antes que para macOS.

Un detalle que no ha pasado desapercibido para los fans de Apple. Aunque tarde, la llegada al ecosistema de la manzana representa un pequeño triunfo para los usuarios de Mac, históricamente relegados en el mundo del gaming.

El lado oscuro de jugar en Mac

La buena noticia es que Cyberpunk 2077 ya está disponible. La mala, es que el catálogo para Mac sigue siendo más bien… limitado. Para ilustrarlo, un curioso experimento: se eligieron diez juegos destacados de 2025 de manera aleatoria. Solo dos de ellos están disponibles para macOS. Sí, dos.

Títulos como Doom: The Dark Ages, Spider-Man 2, Monster Hunter Wilds o Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii siguen siendo territorio exclusivo de Windows y consolas. ¿Las razones? Muchas editoras prefieren no invertir en ports para Mac, y Microsoft, en particular, no tiene mucho interés en fortalecer la competencia.

¿La culpa es de Apple, de Microsoft… o de todos?

Aunque macOS ha evolucionado muchísimo en los últimos años —sobre todo con los chips M1 y M2—, el ecosistema sigue sin seducir del todo a los grandes estudios de videojuegos. ¿Es falta de interés, o simplemente no es rentable?

Para ser justos, Apple ha tomado cartas en el asunto. Gracias a su Game Porting Toolkit, los desarrolladores pueden adaptar sus juegos a los Mac con chips Apple Silicon, al estilo de Proton en Steam Deck.

Además, servicios como GeForce Now permiten jugar por streaming desde casi cualquier dispositivo, aunque eso sí, a cambio de una suscripción mensual.

¿El inicio de una nueva era para los gamers de Apple?

Puede que la llegada de Cyberpunk 2077 a macOS no marque un cambio radical, pero sí es una señal de que algo se está moviendo. Con suerte, no pasará otro lustro antes de que los próximos grandes lanzamientos también digan: “¡Hola, Mac!”.