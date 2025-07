¿Se le abrió el apetito? Nintendo estaría trabajando en varias adaptaciones de sus videojuegos al cine

Lo que comenzó como un experimento animado con Mario se está transformando en una estrategia seria (y ambiciosa). Nintendo confirmó que trabaja en más películas basadas en sus franquicias, y no solo se trata de secuelas: vienen más mundos, más historias y, seguramente, más nostalgia.

Del Reino Champiñón a Hollywood

La película de Super Mario Bros. arrasó: 1.300 millones de dólares en taquilla y una legión de fans felices. Con ese impulso, Nintendo decidió que no hay por qué frenar el carro. Ya tienen en marcha una secuela para 2026 y, como si fuera poco, una versión en imagen real de The Legend of Zelda programada para 2027. Pero eso no es todo.

Durante la reciente junta de accionistas, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, confesó que hay “varios otros proyectos” en desarrollo. ¿Nombres? Todavía no. ¿Expectativas? Altísimas.

No solo prestan los personajes, también se meten en la producción

Una cosa dejó clara Furukawa: Nintendo no quiere ser solo el dueño de los personajes. Ahora también quiere tener las riendas creativas. Por eso, están participando directamente en las producciones, invirtiendo y asegurándose de que sus juegos no pierdan la magia en la transición al cine.

Si tomamos en cuenta lo que ya tienen (Mario, Zelda) y lo que podrían adaptar (Metroid, Donkey Kong, Kirby, incluso Animal Crossing), suena lógico pensar en un universo cinematográfico nintendero. Y sí, con potencial para romper taquillas y corazones por igual.

No solo cine: también hay planes musicales

Nintendo también lanzó Nintendo Music, una app exclusiva para miembros de Switch Online. Además, no descartan conciertos y eventos musicales. Porque si algo les sale bien, es hacer que sus melodías se te queden en la cabeza... para siempre.

En la misma reunión, Furukawa abordó la situación de la Switch 2 (agotada en varios lugares) y prometió que están trabajando para aumentar la producción. Pero más allá de las consolas, Nintendo quiere mantener su esencia en un mundo cada vez más competitivo.