Death Stranding 2: On the Beach: La mente de Hideo Kojima nos vuela la cabeza de nuevo con un viaje surrealista por Australia

El regreso del repartidor apocalíptico. Porque sí: todos pensamos en Uber Eats al ver esa mochila por primera vez, pero nos enamoramos del juego en el camino. El primer Death Stranding nos enseñó a reconectar un mundo fragmentado, una misión que combinaba la meditación de la caminata con la tensión de un thriller psicológico. Ahora, en On the Beach, la historia nos lanza a un escenario aún más extraño: una versión devastada de Australia, un continente que se convierte en un vasto “salvaje digital”. Nuestro protagonista, Sam Porter Bridges, vuelve a la carga, pero esta vez con nuevas herramientas y opciones de combate que hacen que el gameplay sea mucho más dinámico y emocionante.

Las misiones de entrega siguen siendo el corazón de la experiencia, pero el camino está lleno de nuevos peligros y paisajes impredecibles. Desde bosques densos hasta desiertos áridos, cada paso es un desafío. El juego también te ofrece nuevas formas de enfrentarte a los enemigos, lo que hace que los encuentros sean más atractivos y te sientas más poderoso.

Ahora, los vehículos son más ágiles y se adaptan mejor a los terrenos difíciles, permitiéndote explorar con una fluidez que se sentía más limitada en la primera entrega. Además, el arsenal de Sam ha crecido, dándote más opciones para el combate, ya sea que prefieras el sigilo o el enfrentamiento directo. Es un equilibrio delicado que Kojima ha logrado perfeccionar: la sensación de ser un solitario repartidor sigue ahí, pero ahora tienes más recursos para enfrentarte a un mundo hostil. La experiencia de atravesar la naturaleza salvaje es más gratificante que nunca.

¿Qué es esta locura? Un viaje surrealista por las playas digitales

Si algo define a un juego de Kojima es su atmósfera, y Death Stranding 2 no decepciona. La ambientación es una mezcla de ciencia ficción, western moderno y horror existencial, con visuales impresionantes y una banda sonora que te sumerge por completo en este mundo desolado. La trama es profunda y aborda temas universales como el dolor, la soledad y la resiliencia, pero lo hace con la singular visión de Kojima.

En este viaje, no estarás solo. Personajes como la misteriosa Fragile, ahora con un rol mucho más protagónico, te guían en tu misión, mientras el enigmático Tomorrow y el carismático Higgs regresan con arcos narrativos complejos que te mantendrán pegado a la pantalla. La narrativa es una cebolla que vas pelando capa por capa, revelando giros inesperados y momentos que te harán cuestionar la realidad. Cada personaje tiene un pasado que descubrir, y sus motivaciones están tan bien tejidas que te sentirás emocionalmente conectado a ellos.

Y, como solo Kojima puede hacerlo, el juego incluye elementos bizarros y únicos, como un títere con consciencia propia que te acompaña en tu aventura y que sirve como una especie de brújula filosófica. Este tipo de rarezas, que en otro juego serían extrañas, aquí se sienten naturales y añaden capas a la ya de por sí densa trama. No preguntas por qué está ahí, simplemente aceptas la locura, y eso es parte del encanto.

El toque Kojima: Cine, filosofía y gameplay que te rompe el cerebro

Lo que hace que Death Stranding 2 sea tan especial es la forma en que fusiona el cine, la filosofía y el gameplay en una sola experiencia. Las escenas cinemáticas son espectaculares, con una dirección de arte que rivaliza con las mejores películas. La historia te hace cuestionar la naturaleza de la realidad y la conexión humana, mientras que el gameplay te desafía a pensar de forma creativa para superar los obstáculos. Era algo que esperábamos: una obra maestra.

El juego es, en esencia, una transformación de lo que conocíamos. Es una evolución natural de las ideas del primer título, pero con una ejecución pulida que lo hace más accesible para los que no se convencieron la primera vez. La reseña lo deja claro: es un juego imprescindible para los fans del original y una oportunidad de oro para los que querían darle una segunda oportunidad a la mente de Kojima. Su trabajo de cámara, sus planos largos y su obsesión por el detalle hacen que cada momento se sienta como una escena crucial en una película de autor. El universo se siente vivo y orgánico, y la narrativa se te mete bajo la piel.

Un juego que no es para todos, pero que es para los que se atreven a pensar

Death Stranding 2: On the Beach no es un juego para todos los públicos. Su ritmo pausado, su enfoque en la narrativa y sus elementos surrealistas pueden ser un desafío para algunos jugadores. Pero para los que se atreven a sumergirse en su mundo, es una obra de arte jugable. Es un viaje emocional, visual y filosófico que te dejará pensando por días.

En un mercado lleno de juegos repetitivos, Kojima ha creado algo único. Ha tomado un concepto poco convencional y lo ha llevado al siguiente nivel, demostrando que los videojuegos pueden ser mucho más que entretenimiento. Son arte, son filosofía y son un reflejo de nuestra propia realidad. Desde los gráficos de siguiente generación que aprovechan al máximo el hardware hasta la banda sonora que te acompaña en tus caminatas por desolados paisajes, cada elemento está diseñado para crear una experiencia inmersiva.

Así que si tienes ganas de un viaje que te desafíe en todos los sentidos, ponte la mochila, ajusta tu BB Pod, aunque ahora tu compañía infantil “creció” y prepárate para recorrer las playas digitales. El viaje, te lo aseguramos, vale la pena.