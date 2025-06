PlayStation Plus cumple 15 años y lo hace con Diablo IV, King of Fighters XV y Jusant como los juegos gratis de julio

PlayStation Plus celebrará su 15º aniversario a finales de este mes, y es sorprendente ver cuánto ha evolucionado el servicio desde su lanzamiento el 29 de junio de 2010. Obviamente sumarán grandes títulos al catálogo de suscripción: todo para celebrar jugando.

Diablo IV | PS5, PS4

Este gran juego ofrece una experiencia RPG de acción de nueva generación con un mundo abierto oscuro, lleno de mazmorras, botín legendario y una historia cautivadora. Puedes jugar solo o en grupo (hasta 4 jugadores online), enfrentando jefes de mundo y personalizando personajes. Además, cuenta con un extenso endgame con comercio, equipo y progresión cruzada entre plataformas.

Diablo IV Blizzard

The King of Fighters XV | PS5, PS4

Desde 1994, KoF ha destacado por su sistema de combate 3 contra 3 y personajes icónicos. KoF XV trae 39 luchadores, un nuevo sistema de pelea y netcode de reversión para mejorar partidas online. Además, ofrece variadas opciones de combate y un DLC con el traje clásico de Leona de KoF ’96.

Jusant | PS5

Este es un juego de escalada y puzles donde exploras una torre misteriosa a tu propio ritmo, desvelando secretos de una civilización antigua. Debes dominar tus herramientas y gestionar la resistencia para superar desafíos. A medida que asciendes, descubrirás caminos alternativos y pistas sobre el pasado del lugar.

Celebra los 15 años de PlayStation Plus con grandes regalos

El 29 de junio de 2010 se lanzó el servicio de suscripción de PlayStation Plus y, hasta la fecha, reúne más de 500 títulos en sus 3 diferentes planes dando acceso a miles de horas de entretenimiento sin costo extra. Ahora, en la víspera de su 15° aniversario, hay varios regalos preparados para todos aquellos fanáticos que siguen al día y fieles a este sistema de pago.

PlayStation Plus

En esta primera etapa podrás disfrutar de:

● ¡Vamos a luchar! : a partir de hoy, los miembros de PS Plus Premium pueden probar WWE 2K25. Lanzado en marzo de este año, el último juego en la increíble franquicia de lucha de 2K es uno de los mejores hasta ahora. Así que sumérgete en la acción y vive la emoción de pelear con tu luchador favorito.

● Monster Hunter Wilds: otra emocionante oportunidad de prueba de juego para los miembros de PS Plus Premium. La mejor experiencia de caza te espera en Monster Hunter Wilds, disponible a partir del 30 de junio.

● Oferta exclusiva de PlayStation Store durante el fin de semana: este próximo fin de semana (del 27 al 29 de junio), ofreceremos a los miembros de PlayStation Plus la oportunidad de obtener ahorros exclusivos en títulos de juegos imprescindibles, como Sniper Elite: Resistance, Sid Meier’s Civilization VII y Star Wars Outlaws.

● Paquete de Valorant con PS Plus: también, a partir de hoy, todos los miembros de PS Plus pueden canjear un paquete de Valorant sin costo extra que incluye: dos colgantes de arma “Preludio del caos”, una tarjeta de jugador de Kohaku y Matsuba, un spray de la colección Imperium, un spray “Vacío del tiempo”, 10 puntos de Radianite. Todos los elementos son estéticos y no afectan el juego.

● Torneos de PlayStation: a partir de este sábado (28 de junio), estaremos organizando un torneo especial de la Copa del 15º aniversario de PlayStation Plus. Los jugadores tendrán la oportunidad de competir en títulos populares, como EA Sports FC, NBA 2K, UFC, Madden NFL, College Football, Tekken 8 y más, donde podrán ganar diferentes premios, como dinero virtual dentro del juego, un avatar exclusivo de PSN y créditos de películas de Sony Pictures Core. Accede al Torneo a través de tarjetas de torneo personalizadas o el menú del juego, elige a tu competencia y prepárate para exhibir tus habilidades en emocionantes partidos 1v1.

● Sony Pictures Core: desde hoy hasta el 12 de agosto, los miembros de PlayStation Plus Premium pueden desbloquear un descuento del 15% en hasta 2000 películas en toda la tienda de Sony Pictures Core directamente desde su consola. Ten en cuenta que los títulos están sujetos a cambios sin previo aviso y varían según el mercado.

● Fin de semana de multijugador en línea: tendremos un fin de semana de multijugador en línea este sábado y domingo (28 de junio a las 12:01 a. m. hora local hasta el 29 de junio a las 11:59 p. m. hora local) donde todos los jugadores pueden unirse a partidas multijugador en línea sin necesidad de membresía de PlayStation Plus.

El catálogo de juegos de PlayStation Plus para miembros Extra y Premium/Deluxe también se lanzó hace tres años con la reintroducción de PlayStation Plus. Entre los mejores juegos que se lanzaron últimamente, según las horas de juego registradas (del 1 de abril al 28 de mayo de 2025), están Ghost of Tsushima, God of War Ragnarök, Grand Theft Auto V, Hogwarts Legacy, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y The Last of Us Parte I.