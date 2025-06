Cinco villanos de Dragon Ball que debieron ser vencidos por Vegeta

Con cada nueva saga, Vegeta se supera. Cambia, madura, se sacrifica. Pero cuando llega el momento de rematar al villano, el guion se lo da... a Goku. O a Freezer. O a Trunks. Entonces, si alguna vez pensaste “esto lo tenía que terminar Vegeta”, no estás solo.

Estos son cinco enemigos que, por justicia narrativa (y por dignidad del príncipe saiyajin), deberían haber caído ante él.

1. Frost: una oportunidad perfecta para el orgullo saiyajin

Frost, el “Freezer buena onda” del Universo 6, engañó a todos. Parecía altruista... hasta que se reveló tan malvado como su contraparte. Vegeta lo derrotó con facilidad en el torneo de los universos 6 y 7, pero su revancha en el Torneo de Poder dejó las cosas inconclusas.

Frost atrapó a Vegeta en un frasco, lo humilló frente a todos y luego fue eliminado por... Freezer. ¿Catártico? Tal vez. ¿Satisfactorio para Vegeta? Para nada. Esta era la ocasión ideal para que Vegeta lo destruyera, redimiendo su caída y dejando claro quién manda en la familia saiyajin.

2. Golden Freezer: el cierre emocional que nunca llegó

Vegeta estaba listo. Super Saiyajin Azul y Freezer dorado frente a él. Golpes, rabia contenida, venganza acumulada. Todo apuntaba a que esta vez Vegeta sí se cobraría su revancha definitiva.

Pero no. El ego lo traicionó, Freezer explotó la Tierra y Goku lo mató (otra vez). ¿Fue épico? Puede ser (no lo creo). ¿Fue justo? No tanto. Goku ya tuvo su momento más que consagratorio en Namek, mientras que Vegeta sigue cargando el trauma. Esta era su redención, y se la arrebataron a último segundo.

3. Goku Black: el Vegeta contra Goku que nunca fue

Goku Black era el enemigo perfecto para Vegeta (y una excusa justificada para que pelearan “de verdad” otra vez). No solo tenía el rostro de su eterno rival, sino que corrompía la imagen de Goku y todo lo que representa. Vegeta lo enfrentó con rabia, con estrategia... y con resultados.

Lamentablemente, todo se diluyó cuando apareció Zamasu del Futuro, se fusionaron y el protagonismo volvió a Vegetto y Goku. Si Vegeta hubiera derrotado a Goku Black antes de la fusión, habría sido un momento fuerte, simbólico y merecido.

4. Moro: el final épico que le robaron

Vegeta lo tenía todo: una técnica nueva, una evolución emocional e incluso un guiño de redención ante los namekianos. Peleó como nunca contra Moro, el devorador de planetas... pero cuando llegó el momento decisivo, otra vez Goku se llevó la gloria con su Ultra Instinto Perfeccionado.

Vegeta merecía ese cierre. No solo por su rol en la batalla, sino por el arco personal que había recorrido. Habría sido la conclusión perfecta para su transformación de villano a salvador.

5. Granolah: el debut frustrado del Ultra Ego

La transformación Ultra Ego prometía ser el gran momento de Vegeta en el manga. Un poder nuevo, una actitud salvaje, pura destrucción. Y por un momento, parecía que se impondría.

Pero, como suele ser el corolario del personaje, no. Granolah gana, la pelea se diluye y el Ultra Ego pierde impacto. Vegeta necesitaba esa victoria para consolidar su nuevo poder, y también para demostrar que su evolución como guerrero tenía sentido.

Vegeta no tiene que ganarlas todas. Pero después de tantas derrotas robadas, una o dos victorias clave no estarían mal. Quizás el futuro de Dragon Ball Super le dé al príncipe saiyajin lo que se merece. Y si no... al menos los fans seguiremos esperando.